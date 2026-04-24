Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quốc hội 'chốt' bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu với hộ kinh doanh

Trường Phong - Luân Dũng

TPO - Thay vì ngưỡng doanh thu chịu thuế TNCN, VAT với cá nhân, hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng trước đây, Quốc hội giao Chính phủ thẩm quyền điều chỉnh ngưỡng này. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, dự kiến mức doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh là từ 1 tỷ đồng.

Sáng 24/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

tp-244ngovantuan.jpg
Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Như Ý.

Theo đó, thay vì ngưỡng doanh thu chịu thuế TNCN, VAT với cá nhân, hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng trước đây, Quốc hội giao Chính phủ thẩm quyền điều chỉnh ngưỡng này.

Mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cũng do Chính phủ quy định, không cố định tại luật. Các quy định này có hiệu lực từ 1/1/2026.

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội trước khi Quốc hội ấn nút thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Chính phủ quy định mức doanh thu không phải nộp thuế căn cứ vào các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách Nhà nước, nhằm đảm bảo tính hợp lý, khả thi.

Ông giải thích thêm, tại Luật thuế thu nhập cá nhân, khoản 2 Điều 7 đã có quy định hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng một năm sẽ phải thực hiện nộp thuế theo phương pháp xác định thu nhập (tức là doanh thu trừ chi phí).

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Khoản 2, Khoản 3 Điều 10 cũng quy định các mức thuế suất khác nhau tại ngưỡng doanh thu 3 tỷ đồng một năm.

Cụ thể, thuế suất 15% áp dụng với doanh nghiệp có tổng mức doanh thu một năm không quá 3 tỷ đồng; thuế suất 17% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng mức doanh thu năm từ trên 3 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.

Với các quy định này, trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế vượt trên 3 tỷ đồng một năm sẽ phải báo cáo Quốc hội sửa các điều luật để điều chỉnh các quy định có liên quan nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hợp lý của chính sách.

Vì vậy, mặc dù không quy định khung trong dự thảo luật nhưng để phù hợp với quy định của các luật thuế hiện hành, Chính phủ cũng chỉ được điều hành mức tối đa doanh thu này đến mức dưới 3 tỷ đồng/năm.

“Việc giao thẩm quyền cho Chính phủ là cũng phù hợp với chủ trương tại Kết luận số 18 của Trung ương và Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị”, ông nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm, hiện Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng nghị định quy định chi tiết thi hành luật và đã hoàn thiện lấy ý kiến các bộ, ngành và đang gửi ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Ngay sau khi Quốc hội bấm nút thông qua, Bộ Tài chính sẽ họp với Bộ Tư pháp để tiến hành thẩm định dự thảo nghị định với mức quy định ngưỡng doanh thu là 1 tỷ đồng.

#Bộ trưởng Tài chính #Ngô Văn Tuấn #Ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe