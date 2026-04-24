Quốc hội 'chốt' bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu với hộ kinh doanh

TPO - Thay vì ngưỡng doanh thu chịu thuế TNCN, VAT với cá nhân, hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng trước đây, Quốc hội giao Chính phủ thẩm quyền điều chỉnh ngưỡng này. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, dự kiến mức doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh là từ 1 tỷ đồng.

Sáng 24/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo đó, thay vì ngưỡng doanh thu chịu thuế TNCN, VAT với cá nhân, hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng trước đây, Quốc hội giao Chính phủ thẩm quyền điều chỉnh ngưỡng này.

Mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cũng do Chính phủ quy định, không cố định tại luật. Các quy định này có hiệu lực từ 1/1/2026.

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội trước khi Quốc hội ấn nút thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Chính phủ quy định mức doanh thu không phải nộp thuế căn cứ vào các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách Nhà nước, nhằm đảm bảo tính hợp lý, khả thi.

Ông giải thích thêm, tại Luật thuế thu nhập cá nhân, khoản 2 Điều 7 đã có quy định hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng một năm sẽ phải thực hiện nộp thuế theo phương pháp xác định thu nhập (tức là doanh thu trừ chi phí).

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Khoản 2, Khoản 3 Điều 10 cũng quy định các mức thuế suất khác nhau tại ngưỡng doanh thu 3 tỷ đồng một năm.

Cụ thể, thuế suất 15% áp dụng với doanh nghiệp có tổng mức doanh thu một năm không quá 3 tỷ đồng; thuế suất 17% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng mức doanh thu năm từ trên 3 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.

Với các quy định này, trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế vượt trên 3 tỷ đồng một năm sẽ phải báo cáo Quốc hội sửa các điều luật để điều chỉnh các quy định có liên quan nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hợp lý của chính sách.

Vì vậy, mặc dù không quy định khung trong dự thảo luật nhưng để phù hợp với quy định của các luật thuế hiện hành, Chính phủ cũng chỉ được điều hành mức tối đa doanh thu này đến mức dưới 3 tỷ đồng/năm.

“Việc giao thẩm quyền cho Chính phủ là cũng phù hợp với chủ trương tại Kết luận số 18 của Trung ương và Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị”, ông nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm, hiện Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng nghị định quy định chi tiết thi hành luật và đã hoàn thiện lấy ý kiến các bộ, ngành và đang gửi ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Ngay sau khi Quốc hội bấm nút thông qua, Bộ Tài chính sẽ họp với Bộ Tư pháp để tiến hành thẩm định dự thảo nghị định với mức quy định ngưỡng doanh thu là 1 tỷ đồng.