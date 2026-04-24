Cuộc đụng độ nảy lửa

TPO - Mùa phim lễ năm nay không chỉ cạnh tranh doanh thu mà còn là cuộc chiến chưa từng có giữa các diễn viên, khi mỗi phim đều có át chủ bài. Kiều Minh Tuấn trong "Phí phông", Thái Hòa phim "Anh hùng", "Đại tiệc trăng máu 8" quy tụ loạt tên tuổi như Vân Sơn, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê… biến phòng vé thành cuộc so kè nảy lửa.

Sau mùa phim Tết Nguyên Đán nhộn nhịp, mùa phim lễ 30/4-1/5 cũng sôi động không kém khi chứng kiến sức chi lớn từ khán giả, doanh thu phòng vé đạt những con số hàng trăm tỷ. Điều này đã được chứng thực từ mùa lễ năm 2025 với cuộc đụng độ giữa Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (hơn 248 tỷ đồng) và Lật mặt 8: Vòng tay nắng (231 tỷ đồng), theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Năm 2026, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày liên tục, khán giả kỳ vọng nhiều kỷ lục mới được thiết lập nhờ màn cạnh tranh sôi động của 5 bộ phim đa dạng thể loại, từ kinh dị đến tâm lý, hài, gồm Đại tiệc trăng máu 8, Anh Hùng, Trùm sò, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng và Heo năm móng. Ở mỗi tác phẩm, “át chủ bài” góp phần không nhỏ tạo sức hút đưa người xem rút hầu bao tới rạp.

Thái Hòa phim "Anh Hùng"

Trở lại với mùa phim 30/4-1/5 sau loạt phim trăm tỷ, Thái Hòa dồn tâm sức vào bộ phim Anh Hùng với nhiều phân cảnh hành động, nghẹt thở, kịch tính và diễn biến tâm lý phức tạp. Trong tuyến truyện chính, anh đóng vai Hùng - người cha đơn thân bế tắc, làm mọi cách để có tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho con gái. Sự túng quẫn dẫn anh tới con đường lừa đảo tiền từ thiện để cứu con.

Vốn có thế mạnh ở dòng phim tâm lý - hành động, lại là diễn viên thực lực của màn ảnh Việt, vai diễn của Thái Hòa vì thế được khán giả đặt “ngôi sao hy vọng”. Nhận xét về màn thể hiện của đàn anh trong dự án mới, diễn viên Nhã Phương cho hay: “Tôi vẫn còn nguyên cảm xúc khi nghĩ về vai diễn của anh Thái Hòa. Nếu không phải là anh thì khó có ai có thể lột tả hết được những cung bậc tâm lý đó”.

Mùa phim lễ năm nay có 5 tác phẩm cạnh tranh gay gắt, Thái Hòa thừa nhận không áp lực. Anh giữ quan điểm diễn viên chỉ cần làm tốt vai diễn, còn doanh số trăm tỷ hay không là "hên xui", thuộc trách nhiệm của nhà sản xuất. Bên cạnh anh, dàn diễn viên gồm Hồng Ánh, NSƯT Lê Thiện, Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh, Phương Thanh cũng là những nhân tố khiến khán giả kỳ vọng vào một tác phẩm chất lượng.

Kiều Minh Tuấn phim "Phí Phông"

Ở đường đua mùa lễ, Kiều Minh Tuấn là gương mặt đáng chú ý với Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, dự án giúp anh nối dài chuỗi thành tích phòng vé và gia nhập nhóm diễn viên “nghìn tỷ” của điện ảnh Việt, bên cạnh Thái Hòa, Trấn Thành, Tuấn Trần, Quang Tuấn. Bộ phim nhanh chóng tạo hiệu ứng khi vượt mốc 55 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày ra rạp và bứt tốc thành phim kinh dị đạt 100 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử rạp Việt.

Trong phim, Kiều Minh Tuấn vào vai Còn - pháp sư bị cuốn vào chuỗi hiện tượng kỳ bí tại vùng cao, liên quan đến loài quỷ hút máu trong truyền thuyết dân gian. Nhân vật mang nhiều lớp tâm lý, từ hoài nghi, sợ hãi đến ám ảnh khi dần chạm tới những bí mật ẩn giấu. Đây cũng là điểm khác biệt so với những vai diễn trước của anh, khi yếu tố nội tâm được đặt nặng hơn chi tiết hành động, gây cười.

Ban đầu, anh e ngại thể loại kinh dị và đổi ý nhận lời vì kịch bản tập trung vào câu chuyện và cảm xúc nhân vật, không chỉ khai thác yếu tố hù dọa. Cách tiếp cận này giúp anh giữ được thế mạnh diễn xuất, đồng thời thử sức ở màu sắc mới.

Trước đó, nam diễn viên từng có giai đoạn chững lại với một số dự án chưa đạt kỳ vọng như Cô dâu hào môn, Kẻ ẩn danh, Chìa khóa trăm tỷ... Năm 2026 đánh dấu sự trở lại khi anh góp mặt trong các phim có doanh thu tốt.

Với 13 dự án điện ảnh, trong đó có nhiều phim đạt mốc trăm tỷ, Kiều Minh Tuấn cho thấy sự ổn định cả về lựa chọn vai lẫn khả năng thu hút khán giả. Ở Phí Phông, anh tiếp tục nhân tố hút khách, góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh cho phim trong mùa cao điểm phòng vé.

Bên cạnh Kiều Minh Tuấn, diễn viên trẻ Đoàn Minh Anh cũng là cái tên đáng chờ đợi. Chỉ trong 1 năm, cô đút túi 3 phim trăm tỷ đồng, được các đạo diễn chọn mặt gửi vàng vào những dự án lớn, hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ hàng đầu.

Trong dự án này, cô đóng Dương, em gái Còn, cũng là pháp sư. Tham gia cùng hai diễn viên còn có sự hiện diện của Diệp Bảo Ngọc, sao nhí Thái Lan Nutthacha Padovan…

Võ Tấn Phát - Trần Ngọc Vàng phim "Heo năm móng"

Trường hợp “hắc mã” phải gọi tên Võ Tấn Phát. Trong nửa đầu năm, anh đã có đến 4 phim hot, giữ chuỗi liên tiếp 3 phim trăm tỷ gồm Nụ hôn bạc tỷ, Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn và Báu vật trời cho.

Mùa lễ năm nay, diễn viên 31 tuổi có 2 phim màu sắc đối lập chuẩn bị ra rạp: Anh Hùng và Heo 5 móng. Ở Anh Hùng, anh vào vai phụ có chiều sâu trong câu chuyện pha trộn hài hước - giật gân. Trong khi đó, Heo 5 móng đánh dấu lần đầu anh đảm nhận vai chính thể loại kinh dị, khác biệt với trước đây.

Trong Heo 5 móng, Võ Tấn Phát vào vai Thiện Khải - nhà sáng tạo nội dung chuyên khai thác tâm linh, sẵn sàng đào sâu vùng cấm kỵ để nổi tiếng. Chuyến đi đến miếu Ông Tà ở Trà Vinh, nơi gắn với truyền thuyết rùng rợn về Cô Năm Hợi của người Khmer, vô tình đánh thức chuỗi sự kiện kinh hoàng.

Ngoài ra, Trần Ngọc Vàng - mỹ nam đang nổi - cũng có màn biến hóa ấn tượng khi vào vai gã chồng thất bại, điên rồ, mang bí mật đen tối từ quá khứ, khác xa hình ảnh soái ca lãng tử từng gây chú ý.

Trần Ngọc Vàng có vai diễn phản diện đột phá, thoát khỏi hình tượng soái ca quen thuộc.

Trước đó, Trần Ngọc Vàng bắt đầu bứt phá sau nhiều năm thăng trầm với dự án Tử chiến trên không (251 tỷ đồng), mới nhất là phim truyền hình Vì mẹ anh phán chia tay.

Với những vai diễn mới mẻ, hai diễn viên hứa hẹn tạo nên sự cạnh tranh thú vị cùng dàn sao thực lực khác.

Vân Sơn, Liên Bỉnh Phát phim "Đại tiệc trăng máu 8"

Trong cuộc đua diễn viên mùa lễ, Vân Sơn là trường hợp đáng chú ý khi trở lại màn ảnh rộng sau hơn 20 năm với Đại tiệc trăng máu 8 - bản remake từ phim Nhật Bản One cut of the dead (Quay trối chết).

Anh vào vai chính Tâm OK - một đạo diễn bị gắn mác làm “phim rác”, nhưng nuôi tham vọng thực hiện tác phẩm tử tế để chứng minh bản thân với con gái. Nhân vật bị đặt vào tình huống khó khi phải quay bộ phim kinh dị bằng một cú máy duy nhất kéo dài 35 phút, đòi hỏi nhịp diễn chính xác và sự phối hợp chặt chẽ với cả ê-kíp.

Sự trở lại của Vân Sơn đi kèm không ít áp lực, khi anh phải làm việc với đội ngũ trẻ và cường độ quay cao. Nam nghệ sĩ cho biết phải tập trung vào từng câu thoại, từng nhịp diễn để bắt kịp tiến độ. Việc nhận lời tham gia cũng đến từ sự phù hợp của kịch bản, khi nhân vật có màu sắc vừa hài hước và có yếu tố nghề nghiệp, gần với trải nghiệm của anh.

Từng là gương mặt quen thuộc của sân khấu hài trong và ngoài nước, Vân Sơn có kinh nghiệm biểu diễn lâu năm nhưng số lượng phim điện ảnh không nhiều. Đại tiệc trăng máu 8 trở thành dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp, đánh dấu lần hiếm hoi anh trở lại với điện ảnh Việt, kể từ Vật đổi sao dời (2001).

Bên cạnh Vân Sơn, phim còn quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ như NSƯT Đức Khuê, Hứa Vĩ Văn, Lê Khánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát... cùng dàn diễn viên cameo đình đám như Trấn Thành, Huỳnh Lập…

Đức Thịnh phim "Trùm sò"

Sau 6 năm vắng bóng, Đức Thịnh trở lại với Trùm sò, đồng thời đảm nhận ba vai trò: đạo diễn, đồng biên kịch và diễn viên chính.

Anh vào vai Trùm sò - người đàn ông “yêu tiền như mạng” tại làng Sứa Đỏ. Nơi vùng quê xa xôi hẻo lánh, người dân sống trong đói khổ, Trùm sò (Đức Thịnh) lại là người giàu có, ăn sung mặc sướng. Một ngày, Trùm sò bị mất toàn bộ số vàng là vốn liếng cả đời, dẫn đến hành trình tìm lại tài sản cùng những biến cố bất ngờ.

Việc vừa đứng sau máy quay, vừa trực tiếp diễn xuất khiến Đức Thịnh phải liên tục chuyển đổi giữa các vị trí, từ điều phối câu chuyện đến thể hiện cảm xúc nhân vật.

Đây là bộ phim hài duy nhất trong đường đua phim mùa lễ năm nay và gắn nhãn Phân loại K - phổ biến cho người xem mọi độ tuổi. Dưới bàn tay nhào nặn của Đức Thịnh, anh đã từng thu về trăm tỷ với Siêu sao siêu ngố (2018) và Trạng Quỳnh (2019) dù gây tranh cãi về chất lượng. Mùa phim lễ 30/4-1/5, “ngựa chiến” của Đức Thịnh sẽ là ẩn số về doanh thu.

Để kéo thêm hiệu ứng cho phim, Đức Thịnh còn mời dàn diễn viên trăm tỷ góp mặt như Doãn Quốc Đam, Phương Nam “Mưa đỏ”, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương lần đầu lấn sân điện ảnh, Tam Triều Dâng… Diễn viên Thanh Thúy - vợ Đức Thịnh cũng có vai trong phim.