Tổng thống Mỹ Trump từ chối đưa ra mốc thời gian chấm dứt xung đột, bác bỏ kịch bản tấn công hạt nhân Iran

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết không chịu áp lực thời gian trong việc chấm dứt xung đột với Iran, đồng thời khẳng định sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/4 cho biết ông không đặt ra mốc thời gian cụ thể để chấm dứt xung đột với Iran, nhấn mạnh Washington "không vội vàng" trong các quyết định chiến lược.

Trả lời báo chí tại Nhà Trắng, ông Trump từ chối nêu thời hạn cho tiến trình đàm phán, nói rằng: "Đừng giục tôi". Theo ông, lệnh ngừng bắn hiện tại là tín hiệu tích cực, cho thấy phía Iran có mong muốn đạt được một thỏa thuận. "Chúng tôi đã dừng lại sớm hơn một chút vì họ muốn có được hòa bình", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng nhận định nội bộ Tehran đang rơi vào tình trạng "hỗn loạn", khiến tiến trình đàm phán trở nên phức tạp.

"Họ muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi đã nói chuyện với họ, nhưng họ thậm chí còn không biết ai đang lãnh đạo đất nước. Họ đang trong tình trạng hỗn loạn. Vì vậy, chúng tôi sẽ cho họ một chút cơ hội để giải quyết phần nào tình trạng hỗn loạn đó", ông lưu ý.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng thời gian đang đứng về phía Washington, đặc biệt trong bối cảnh Iran gặp khó khăn trong xuất khẩu dầu do lệnh phong tỏa hải quân. Ông khẳng định không chịu áp lực phải nhanh chóng kết thúc chiến sự, dù trước đó từng đề cập mốc thời gian từ 4-6 tuần.

"Tôi không muốn vội vàng... Các bạn biết ai đang chịu áp lực về thời gian không? Iran, bởi vì nếu họ không vận chuyển được dầu, toàn bộ cơ sở hạ tầng dầu mỏ của họ sẽ nổ tung", ông nhấn mạnh.

Loại trừ khả năng tấn công hạt nhân vào Iran

Đáng chú ý, ông Trump bác bỏ hoàn toàn khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran. Khi được hỏi về kịch bản này, ông trả lời thẳng: "Không", đồng thời cho rằng Mỹ đã đạt được ưu thế quân sự mà không cần đến biện pháp cực đoan.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi những phát ngôn trước đó của ông Trump làm dấy lên suy đoán về khả năng leo thang quân sự. Tuy nhiên, một thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập trước khi bất kỳ kịch bản nghiêm trọng nào xảy ra.

Hai tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố 'cả một nền văn minh sẽ biến mất trong đêm nay" nếu Iran không đạt được thỏa thuận đã khiến một số nhà phân tích công khai đặt câu hỏi liệu ông có đang ám chỉ một cuộc tấn công hạt nhân hay không. Tuy nhiên, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước khi Trump thực hiện lời đe dọa đó.

Trong khi đó, căng thẳng vẫn tiếp diễn tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Ông Trump cho biết đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ bắn hạ bất kỳ tàu Iran nào bị nghi rải thủy lôi tại khu vực này.

'Thời gian đứng về phía Mỹ'

Tổng thống Donald Trump cho biết ông không chịu áp lực phải nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột, lập luận rằng thời gian đang đứng về phía Mỹ chứ không phải Iran.

"Tôi có lẽ là người ít chịu áp lực nhất từng ở vị trí này. Tôi có thừa thời gian, nhưng Iran thì không. Thời gian đang trôi dần!", ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ một lần nữa mô tả vị thế quân sự của Iran đã suy yếu đáng kể, cho biết: "Hải quân Iran đang nằm dưới đáy biển, không quân đã bị phá hủy, vũ khí phòng không và radar đã biến mất, các nhà lãnh đạo của họ không còn. Washington đang thực hiện lệnh phong tỏa rất chặt chẽ và mạnh mẽ, và từ đó, tình hình chỉ càng tồi tệ hơn. Thời gian không đứng về phía họ!", ông Trump cho biết.

Theo ông, bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ được quyết định dựa trên lợi ích và điều kiện do Mỹ đặt ra, đồng thời phải phù hợp với các đồng minh và ổn định toàn cầu.

Trước đó, ông Trump cũng bày tỏ sự thất vọng khi chưa nhận được một đề xuất "thống nhất" từ phía Iran nhằm chấm dứt xung đột.

