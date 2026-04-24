Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng Thành Thăng Long

Như Ý - Minh Hạnh

TPO - Sáng 24/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng Thành Thăng Long, quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hea Kyung từ ngày 21-24/4/2026.

Chủ đề của Chương trình là: “Thăng Long: Linh khí ngàn năm, chiều sâu văn hiến”, nhằm tôn vinh chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, đồng thời truyền tải thông điệp về sự tiếp nối của truyền thống, sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, cũng như tinh thần hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Như Ý

Tại Hoàng thành Thăng Long, chào đón Đoàn là tiếng trống hội với tiết mục múa lân truyền thống.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã di chuyển tới Cổng thành Đoan Môn - một trong những cổng thành chính dẫn lối vào Cấm thành Thăng Long.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân tham quan Phòng trưng bày “Lịch sử Thăng Long - Hà Nội nghìn năm từ lòng đất” và Phòng trưng bày “Báu vật Hoàng Cung Thăng Long”, nơi trưng bày một số hiện vật được công nhận “Bảo vật quốc gia".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hea Kyung chụp ảnh chung trước Cổng thành Đoan Môn. Ảnh: Như Ý

Tại không gian chính điện Kính Thiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã nghe giới thiệu ý nghĩa của khu vực này, là nơi vua và các quan đại thần luận bàn việc nước, thiết triều, tiếp đón sứ giả nước ngoài và cử hành các nghi lễ quan trọng của triều đình trong 800 năm tại kinh đô Thăng Long.

Trong bầu không khí văn hóa truyền thống, với không gian trà lễ mang tính thanh nhã, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân cùng thưởng trà, trao đổi thân mật, xem chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Màn kết của Chương trình nghệ thuật là tiết mục Múa Lục cúng hoa đăng, điệu múa cổ mang tính nghi lễ, thể hiện sự thành kính và ước nguyện quốc thái dân an.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì. Ảnh: Như Ý
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly trân trọng trao tặng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hea Kyung cuốn album ảnh về chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân đến Việt Nam. Ảnh: Như Ý

Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng Thành Thăng Long thể hiện sự trân trọng đối với các giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam; đồng thời là cơ hội giới thiệu chiều sâu lịch sử và văn hóa Việt Nam thông qua việc tái hiện không khí ngoại giao cung đình xưa, thể hiện truyền thống hiếu khách và hòa hiếu của dân tộc Việt Nam.

#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Phu nhân Ngô Phương Ly #Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung #Phu nhân Kim Hea Kyung

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe