Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng Thành Thăng Long

TPO - Sáng 24/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng Thành Thăng Long, quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hea Kyung từ ngày 21-24/4/2026.

Chủ đề của Chương trình là: “Thăng Long: Linh khí ngàn năm, chiều sâu văn hiến”, nhằm tôn vinh chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, đồng thời truyền tải thông điệp về sự tiếp nối của truyền thống, sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, cũng như tinh thần hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Như Ý

Tại Hoàng thành Thăng Long, chào đón Đoàn là tiếng trống hội với tiết mục múa lân truyền thống.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã di chuyển tới Cổng thành Đoan Môn - một trong những cổng thành chính dẫn lối vào Cấm thành Thăng Long.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân tham quan Phòng trưng bày “Lịch sử Thăng Long - Hà Nội nghìn năm từ lòng đất” và Phòng trưng bày “Báu vật Hoàng Cung Thăng Long”, nơi trưng bày một số hiện vật được công nhận “Bảo vật quốc gia".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hea Kyung chụp ảnh chung trước Cổng thành Đoan Môn. Ảnh: Như Ý

Tại không gian chính điện Kính Thiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã nghe giới thiệu ý nghĩa của khu vực này, là nơi vua và các quan đại thần luận bàn việc nước, thiết triều, tiếp đón sứ giả nước ngoài và cử hành các nghi lễ quan trọng của triều đình trong 800 năm tại kinh đô Thăng Long.

Trong bầu không khí văn hóa truyền thống, với không gian trà lễ mang tính thanh nhã, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân cùng thưởng trà, trao đổi thân mật, xem chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Màn kết của Chương trình nghệ thuật là tiết mục Múa Lục cúng hoa đăng, điệu múa cổ mang tính nghi lễ, thể hiện sự thành kính và ước nguyện quốc thái dân an.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì. Ảnh: Như Ý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly trân trọng trao tặng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hea Kyung cuốn album ảnh về chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân đến Việt Nam. Ảnh: Như Ý

Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng Thành Thăng Long thể hiện sự trân trọng đối với các giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam; đồng thời là cơ hội giới thiệu chiều sâu lịch sử và văn hóa Việt Nam thông qua việc tái hiện không khí ngoại giao cung đình xưa, thể hiện truyền thống hiếu khách và hòa hiếu của dân tộc Việt Nam.