Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng lập pháp

Tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ

Sáng 24/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Theo Chủ tịch Quốc hội, sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Kỳ họp đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng: tập trung kiện toàn bộ máy Nhà nước, bầu các chức danh lãnh đạo cao cấp; kịp thời thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách thành pháp luật để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời, quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó có nhiều nhiệm vụ gấp rút, cấp bách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Như Ý

Các vị đại biểu Quốc hội, dù là đại biểu tái cử hay lần đầu tham gia nhưng đã phát huy cao độ trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến; tận dụng tối đa thời gian, làm việc với cường độ cao, kể cả thứ bảy, chủ nhật; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, nhờ đó, Kỳ họp đã hoàn thành khối lượng lớn các công việc”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhìn nhận.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ với sự tín nhiệm rất cao của các vị đại biểu Quốc hội.

Quốc hội cũng đã thông qua 9 luật và 31 nghị quyết. Trong đó, việc kịp thời điều chỉnh linh hoạt các sắc thuế đã khẳng định sự chủ động, quyết liệt trong điều hành chính sách tài khóa và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn.

Cùng với đó, Quốc hội cũng xem xét, quyết định hệ thống các kế hoạch phát triển 5 năm, Quốc hội đưa ra các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ; góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thành công tốt đẹp của Kỳ họp thứ Nhất đã tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội.

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác lập pháp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đất nước đang đứng trước thời cơ và vận hội phát triển mới, đan xen với những khó khăn, thách thức ngày càng phức tạp. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và thực chất hơn trong tổ chức và hoạt động; không ngừng nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên bế mạc kỳ họp. Ảnh: Như Ý

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mỗi đại biểu Quốc hội cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; gắn bó mật thiết với cử tri; lắng nghe, phản ánh thực tiễn của cuộc sống vào nghị trường; đưa nguyện vọng của Nhân dân thành các quyết sách đúng đắn, kịp thời, hiệu quả.

Cùng với đó, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng tham mưu, đảm bảo các quyết sách có tầm nhìn chiến lược, tính khả thi cao và sớm đi vào cuộc sống.

“Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, đồng hành cùng Chính phủ, cả hệ thống chính trị, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, biến khát vọng thành hành động, kết quả cụ thể quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tất cả vì mục tiêu: đất nước phồn vinh, văn minh - Nhân dân ấm no, hạnh phúc”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

