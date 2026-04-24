Xã hội

Trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc Nam được yêu cầu xong trước 30/4 hiện ra sao

Nhóm Phóng viên

TPO - Cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua địa phận 3 tỉnh là Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An dài khoảng 200 km được bố trí trạm dừng nghỉ Đông Sơn tại tỉnh Thanh Hóa. Sau nhiều năm chậm tiến độ, hiện trạm đang gấp rút thi công để đưa các hạng mục cơ bản vào hoạt động dịp 30/4 năm nay.

Toàn cảnh trạm dừng nghỉ Đông Sơn trên cao tốc Bắc Nam đoạn dự án thành phần Mai Sơn - QL45 được thi công và hiện hình hài. Ảnh chụp ngày 23/4.
Dự án gồm các hạng mục quan trọng để phục vụ người và xe ô tô lưu thông đường dài như sân đỗ xe, nhà dừng nghỉ, trạm xăng, trạm sạc cho xe điện...
Đến nay phần trạm dừng nghỉ chiều Thanh Hóa - Nghệ An đã xây dựng cơ bản xong các hạng mục chính, trong đó sân bãi đỗ ô tô đã được láng bê tông
Trong các ngày qua, công nhân thi công cả buổi trưa nắng để đẩy nhanh các phần việc xây lắp.
Phần trạm phía đối diện là chiều Nghệ An - Thanh Hóa cũng đang được lu lèn mặt bằng, thảm bê tông phần sân bãi đỗ ô tô.
Hạng mục xây dựng trạm xăng dầu, tiếp nhiên liệu cho phương tiện cũng đã được hoàn thành, hiện đã được đưa vào sử dụng một phần để phục vụ người dân.
Nhà dừng nghỉ chân cho lái xe, hành khách... đã hoàn thành xây dựng, các nhà thầu đang lắp các hạng mục nội thất, thiết bị phục vụ bên trong.
Một bên trạm dừng nghỉ Đông Sơn thuộc cao tốc Mai Sơn - QL45 đã hoàn thành xây lắp các hạng mục, các đơn vị thi công đang đổ, láng sân bãi.
Đại diện nhà đầu tư dự án là Tập đoàn Petrolimex cho biết đơn vị đang yêu cầu các nhà thầu trước 30/4 thi công, hoàn thiện các hạng mục quan trọng như sân bãi đỗ xe, trạm xăng - tiếp nhiên liệu, nhà dừng nghỉ... để phục vụ được số đông lái xe và hành khách.

Để hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trên tốc Bắc Nam phía Đông theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, trong tháng 4/2026, Cục Đường bộ đã yêu cầu các nhà đầu tư phải khẩn trương tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị; bổ sung mũi thi công, tận dụng thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp. Mục tiêu là hoàn thành các hạng mục dịch vụ công trước ngày 30/4/2026.

#Trạm dừng nghỉ #cao tốc #giao thông #cao tốc bắc nam #40/4

