Vé số miền Nam 'lấn sân' ra Khánh Hòa, công an kiến nghị xử lý

Phùng Quang

TPO - Tình trạng vé số khu vực miền Nam "lấn sân" ra Khánh Hòa đang diễn ra phổ biến do giá trị giải thưởng cao hơn đáng kể so với vé khu vực miền Trung. Điều này đã làm giảm doanh thu của các công ty xổ số miền Trung, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách địa phương.

Ngày 24/4, đại diện Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết: Vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về tình hình hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết sai khu vực trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, hiện Khánh Hòa có 2 công ty xổ số kiến thiết đang hoạt động hợp pháp gồm Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận và Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa; cùng với 22 văn phòng đại diện của các công ty xổ số khu vực miền Trung và 113 đại lý cấp 1.

img-8820-dgej.jpg
Tình trạng vé số khu vực miền Nam 'lấn sân' ra Khánh Hòa đang trở nên phổ biến. Ảnh: Minh họa.

Tuy nhiên, tình trạng vé xổ số kiến thiết khu vực miền Nam được đưa vào bán lẻ trái quy định đang diễn ra phổ biến. Các loại vé từ nhiều tỉnh, thành như: TP.HCM, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu… xuất hiện tại nhiều địa bàn như phường Phan Rang, Đông Hải, Bảo An, Bắc Cam Ranh.

Người bán chủ yếu là những người bán dạo, nhận vé từ các đầu mối trung gian theo hình thức “mua đứt, bán đoạn”, không ký hợp đồng và không đăng ký kinh doanh. Dù mức chiết khấu thấp hơn, vé số khu vực miền Nam vẫn được ưu tiên tiêu thụ do giá trị giải thưởng cao hơn đáng kể so với vé khu vực miền Trung.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, tình trạng này đã làm giảm doanh thu của các công ty xổ số kiến thiết miền Trung, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách địa phương, đồng thời tạo môi trường kinh doanh không lành mạnh và tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

Việc bán vé xổ số sai khu vực vi phạm các quy định pháp luật hiện hành, trong đó có Thông tư số 61/2025 của Bộ Tài chính và các nghị định liên quan của Chính phủ. Đáng chú ý, dịp Tết Nguyên đán 2026, các công ty xổ số miền Nam tăng sản lượng phát hành lên 16 triệu vé mỗi đợt (so với 14 triệu vé trước đó), kéo dài từ ngày 10/2 đến 9/3/2026, khiến tình hình càng thêm phức tạp.

Trước thực trạng này, Công an tỉnh Khánh Hòa kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo thành lập tổ liên ngành kiểm tra định kỳ, rà soát toàn bộ hoạt động phát hành, phân phối và tiêu thụ vé xổ số trên địa bàn; đồng thời tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người bán lẻ tuân thủ quy định pháp luật.

Công an tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, nắm tình hình các đại lý để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo đảm nguồn thu ngân sách và giữ vững an ninh trật tự địa phương.

