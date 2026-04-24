Quảng Ngãi chuyển gần 83 ha rừng Măng Đen làm đại đô thị nghìn tỷ

TPO - HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng gần 83 ha rừng tại xã Măng Đen để triển khai dự án Khu đô thị số 1, tổng vốn đầu tư hơn 6.640 tỷ đồng.

Ngày 24/4, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) thông qua 22 Nghị quyết về tình hình kinh tế-xã hội.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu đô thị số 1 Măng Đen tại xã Măng Đen.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Dự án Khu đô thị số 1 Măng Đen do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 264 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.640 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).

Địa hình tại khu vực dự kiến xây dựng dự án bằng phẳng, nằm trên trục Quốc lộ 24, thuận lợi cho triển khai. Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị thể thao, chăm sóc sức khỏe toàn diện, lấy con người làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu sống lành mạnh trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Theo đó, dự án đầu tư đồng bộ các hạng mục, như: trung tâm thể dục thể thao, công viên thể chất, không gian luyện tập ngoài trời.... Đồng thời hình thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, gồm: bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng, khu điều dưỡng, kết hợp các khu nghỉ dưỡng cao cấp, tạo không gian sống xanh, tiện nghi cho cư dân và du khách.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất chủ trương chuyển đổi gần 83 ha rừng trồng sản xuất, chủ yếu là rừng thông ba lá, thuộc các tiểu khu 487 và 488 trên địa bàn xã Măng Đen. Đây là diện tích rừng có nguồn gốc rừng trồng, phân bố rải rác theo hồ sơ quản lý rừng hiện trạng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, diện tích đề xuất chuyển đổi là rừng sản xuất, không ảnh hưởng đến chỉ tiêu đất lâm nghiệp đã được phê duyệt đến năm 2030. Dự án cũng được xác định phù hợp với các quy hoạch liên quan, gồm: quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch tỉnh và quy hoạch sử dụng đất.

Về hiệu quả, dự án được kỳ vọng góp phần phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Diện tích rừng chuyển đổi là đều là rừng trồng sản xuất, thuộc các tiểu khu 487 và 488, xã Măng Đen.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan; đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung, hồ sơ trình và việc chuyển mục đích sử dụng rừng.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Tuy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các nội dung liên quan đã được khẩn trương thẩm tra, bảo đảm đúng quy định. “Nếu để nội dung chuyển đổi đất rừng này kéo dài đến kỳ họp sau mới thông qua thì sẽ ảnh hưởng tiến độ, làm chậm các công việc khác. Điều này tác động đến môi trường đầu tư cũng như chủ trương đẩy nhanh các dự án để hướng tới tăng trưởng hai con số”, ông Tuy nói.