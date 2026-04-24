Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quảng Ngãi chuyển gần 83 ha rừng Măng Đen làm đại đô thị nghìn tỷ

Nguyễn Ngọc

TPO - HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng gần 83 ha rừng tại xã Măng Đen để triển khai dự án Khu đô thị số 1, tổng vốn đầu tư hơn 6.640 tỷ đồng.

Ngày 24/4, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) thông qua 22 Nghị quyết về tình hình kinh tế-xã hội.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu đô thị số 1 Măng Đen tại xã Măng Đen.

Quang cảnh kỳ họp.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Dự án Khu đô thị số 1 Măng Đen do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 264 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.640 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).

Địa hình tại khu vực dự kiến xây dựng dự án bằng phẳng, nằm trên trục Quốc lộ 24, thuận lợi cho triển khai. Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị thể thao, chăm sóc sức khỏe toàn diện, lấy con người làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu sống lành mạnh trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Theo đó, dự án đầu tư đồng bộ các hạng mục, như: trung tâm thể dục thể thao, công viên thể chất, không gian luyện tập ngoài trời.... Đồng thời hình thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, gồm: bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng, khu điều dưỡng, kết hợp các khu nghỉ dưỡng cao cấp, tạo không gian sống xanh, tiện nghi cho cư dân và du khách.

Ông Nguyễn Đức Tuy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất chủ trương chuyển đổi gần 83 ha rừng trồng sản xuất, chủ yếu là rừng thông ba lá, thuộc các tiểu khu 487 và 488 trên địa bàn xã Măng Đen. Đây là diện tích rừng có nguồn gốc rừng trồng, phân bố rải rác theo hồ sơ quản lý rừng hiện trạng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, diện tích đề xuất chuyển đổi là rừng sản xuất, không ảnh hưởng đến chỉ tiêu đất lâm nghiệp đã được phê duyệt đến năm 2030. Dự án cũng được xác định phù hợp với các quy hoạch liên quan, gồm: quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch tỉnh và quy hoạch sử dụng đất.

Về hiệu quả, dự án được kỳ vọng góp phần phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Diện tích rừng chuyển đổi là đều là rừng trồng sản xuất, thuộc các tiểu khu 487 và 488, xã Măng Đen.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan; đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung, hồ sơ trình và việc chuyển mục đích sử dụng rừng.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Tuy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các nội dung liên quan đã được khẩn trương thẩm tra, bảo đảm đúng quy định. “Nếu để nội dung chuyển đổi đất rừng này kéo dài đến kỳ họp sau mới thông qua thì sẽ ảnh hưởng tiến độ, làm chậm các công việc khác. Điều này tác động đến môi trường đầu tư cũng như chủ trương đẩy nhanh các dự án để hướng tới tăng trưởng hai con số”, ông Tuy nói.

