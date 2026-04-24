Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự Đà Nẵng, Hải Phòng và Hưng Yên

Luân Dũng

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã ký ban hành 6 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên và các thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 241, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Quốc Văn- Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên.

Tại Nghị quyết số 243, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trường An

Nghị quyết số 248 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Lê Văn Hiệu- Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng.

Tại Nghị quyết số 242, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các ông, bà:

Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII;

Vũ Ngọc Trì, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII; Trần Thị Tuyết Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII.

Tại Nghị quyết số 245, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các ông:

Trần Phước Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X; Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X;

Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X; Nguyễn Công Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X.

Tại Nghị quyết số 250, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông:

Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI; Bùi Đức Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI;

Nguyễn Khắc Toản, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI.

Luân Dũng
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe