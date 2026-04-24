Phim nào đang dẫn đầu cuộc đua 30/4

TPO - Mùa phim lễ 30/4-1/5 nóng chưa từng thấy khi năm phim Việt cùng lao vào cuộc đua phòng vé. "Heo năm móng" tạm dẫn đầu doanh thu trong ngày ra mắt, "Đại tiệc trăng máu 8" bám sát phía sau trong cuộc tranh ngôi số một.

Ngày 24/4, thị trường phim Việt bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất mùa lễ 30/4-1/5. Bốn tác phẩm Heo năm móng, Đại tiệc trăng máu 8, Anh hùng và Trùm sò đồng loạt ra rạp, gia nhập đường đua cùng Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng - bộ phim đã chiếu sớm và tạo doanh thu lớn trước đó.

Hiếm khi phòng vé Việt chứng kiến cuộc đối đầu năm phim cùng lúc, với mỗi suất chiếu, cụm rạp đều trở thành mặt trận tranh giành khán giả.

Tâm điểm lớn nhất trong ngày đầu thuộc về Heo năm móng. Tác phẩm kinh dị dân gian của đạo diễn Lưu Thành Luân khai thác truyền thuyết linh dị heo 5 móng ở miền Tây Nam Bộ, nhanh chóng tạo tò mò nhờ màu sắc bản địa đậm nét. Bộ phim cũng gây chú ý khi lập tốc độ bán vé sớm ấn tượng, thu khoảng 8 tỷ đồng trong ngày sneakshow đầu tiên.

Trong ngày đầu mở bán, Heo năm móng tiếp tục duy trì lợi thế khi dẫn đầu doanh thu trong ngày với 3,86 tỷ đồng, bán gần 47.000/2.469 suất chiếu. Đây là phim được hệ thống rạp ưu tiên mạnh nhất về lịch chiếu, đồng thời giữ hiệu suất tốt. Tổng doanh thu phim của Lưu Thành Luân đạt gần 11 tỷ đồng.

Cuộc đua phim Việt mùa 30/4-1/5 đang nóng hơn bao giờ hết.

Đứng thứ hai là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng với 3,08 tỷ đồng trong ngày, tương đương hơn 36.000 vé/1.869 suất chiếu. Dù không còn giữ ngôi đầu, tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung cho thấy sức bền sau khi ra rạp trước đối thủ gần một tuần, tổng doanh thu vượt 107 tỷ đồng.

Đại tiệc trăng máu 8 đứng thứ ba ngày mở màn với 2,47 tỷ đồng từ 25.639 vé/1.325 suất chiếu. Con số này cho thấy hiệu quả bán vé ổn định nếu so với lượng suất chiếu bán ra thấp hơn nhiều đối thủ. Đại diện nhà sản xuất thông báo phim giữ vị trí số một về tỷ lệ lấp đầy ghế ngồi trong ngày đầu. Tổng doanh thu hiện tại của phim đạt hơn 6,27 tỷ đồng.

Đáng tiếc nhất là Anh hùng. Dù có Thái Hòa đóng vai chính, từng được kỳ vọng là đối trọng đáng gờm trong mùa lễ, phim tạm hụt hơi khi chỉ thu 1,16 tỷ đồng ngày 24/4 dù có tới 2.027 suất chiếu. Với 12.801 vé bán ra, hiệu suất trung bình của phim thấp hơn đáng kể so với nhóm dẫn đầu. Tổng doanh thu hiện tại đạt 3,45 tỷ đồng, con số chưa tương xứng với mức độ kỳ vọng trước ngày phát hành.

Ở cuối bảng xếp hạng là Trùm sò của Đức Thịnh. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nam đạo diễn sau thời gian dài vắng bóng, nhưng màn nhập cuộc chưa thật sự thuận lợi khi chỉ thu 350 triệu đồng trong ngày đầu từ 576 suất chiếu. Tổng doanh thu hiện mới đạt hơn 525 triệu đồng.

Nếu xét doanh thu trong ngày 24/4, khoảng cách giữa ba phim dẫn đầu không quá lớn. Heo năm móng chiếm xấp xỉ 35% thị phần ngày, Phí Phông khoảng 28%, còn Đại tiệc trăng máu 8 gần 22%.

Điều đó đồng nghĩa cuộc đua ngôi số một vẫn chưa ngã ngũ, khi kỳ nghỉ lễ còn chưa bắt đầu. Những ngày tới sẽ quyết định cục diện mùa phim 30/4. Heo năm móng đang có lợi thế truyền thông và suất chiếu, Phí Phông nắm sức bền thương mại, còn Đại tiệc trăng máu 8 sở hữu chỉ số lấp đầy tích cực.