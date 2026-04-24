Clip mới hé lộ vụ nam sinh lao xe xuống mương khiến cựu thiếu tá CSGT bị khởi tố

Huỳnh Thủy

TPO - Clip mới cho thấy nam sinh ở Đắk Lắk điều khiển xe máy có dấu hiệu độ pô gây tiếng nổ lớn, chạy với tốc độ cao trước khi lao xuống mương, dẫn đến tử vong.

Âm thanh trong clip được ghi lại từ camera nhà dân trên tuyến đường. Nguồn: Cục CSGT.

Ngày 24/4, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an thông tin thêm về vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 11h29 ngày 15/4/2026 tại Km 198+200, Quốc lộ 29 (đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) khiến em V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại địa phương) tử vong.

Theo đó, phương tiện liên quan là xe máy biển số 47AB-325.78, dung tích xi-lanh dưới 50cm³, do anh trai nạn nhân đứng tên sở hữu. Thời điểm xảy ra vụ việc, Q. mới 17 tuổi 5 tháng 28 ngày, đủ điều kiện điều khiển loại xe này theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; không có dấu hiệu giao xe trái quy định.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định phương tiện có dấu hiệu bị cải tạo (độ pô gây tiếng nổ lớn). Đồng thời, qua trích xuất dữ liệu camera nhà dân và các clip liên quan, nạn nhân được xác định đã điều khiển xe với tốc độ cao trước khi xảy ra tai nạn.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý, làm rõ nguyên nhân.

Như Tiền Phong đưa tin, liên quan vụ tai nạn trên, sáng 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin ban đầu. Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 11h20 ngày 15/4, cựu thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng (thuộc Trạm CSGT Kông Búk, Công an tỉnh Đắk Lắk) đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 29, đoạn qua xã Pơng Đrang và xã Cư Pơng.

Thời điểm này, ông Hoàng phát hiện em Q. điều khiển xe máy biển số 47AB-325.78 lưu thông qua khu vực, nghi có dấu hiệu vi phạm hành chính. Tuy nhiên, ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra mà điều khiển mô tô đặc chủng truy đuổi phía sau.

Khi đến Km 198+200, Quốc lộ 29 (đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng), em Q. không làm chủ được tay lái, lao vào mương thoát nước bên trái theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk).

Đáng chú ý, khi phát hiện nạn nhân gặp tai nạn, ông Hoàng với vai trò là cán bộ CSGT không dừng lại kiểm tra, hỗ trợ cứu giúp mà quay xe rời khỏi hiện trường theo hướng ngược lại. Hậu quả, em Q. tử vong trong quá trình được chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của ông Nguyễn Quang Hoàng có dấu hiệu cấu thành tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” theo điểm a, b khoản 2, Điều 132 Bộ luật Hình sự. Ngày 22/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng về tội danh nêu trên.

Cùng ngày 23/4, Viện KSND khu vực 8, tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định khởi tố. Trước đó, ngày 22/4, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Quang Hoàng.

#Đắk Lắk #khởi tố #thiếu tá #cảnh sát #giao thông #nam sinh #lao xe xuống mương

