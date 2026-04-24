Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5

Trần Hoàng

TPO - Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt mang tên “Âm vang Tổ quốc” diễn ra vào tối ngày 28/4 sẽ có màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa có thông tin về chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt mang tên “Âm vang Tổ quốc” sẽ diễn ra vào tối ngày 28/4/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Chương trình "Âm vang Tổ quốc" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì chỉ đạo, Công ty Cổ phần NetMedia tổ chức thực hiện.

Chương trình diễn ra vào 20h00 ngày 28/4/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, với quy mô dự kiến khoảng 38.000 đại biểu, khách mời và lực lượng tham gia. Trước đó, chương trình sẽ được sơ duyệt vào ngày 26/4 và tổng duyệt vào ngày 27/4/2026.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được yêu mến như Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa... cùng hai ban nhạc rock Bức Tường và Ngũ Cung.

anh-chup-man-hinh-2025-04-22-luc-123454-1745300111757986630967-1745309866470-17453098666831045858121.png
Pháo hoa tầm cao tại sân vận động Mỹ Đình

Đáng chú ý, màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao sẽ diễn ra vào cuối chương trình. Đây được xem là phần kết đặc biệt, hứa hẹn tạo nên không khí lễ hội sôi động, lan tỏa từ khu vực sân vận động ra các khu vực lân cận.

Bên cạnh bắn pháo hoa, Hà Nội còn tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật xuyên suốt dịp nghỉ lễ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ và nhiều địa điểm khác. Từ các chương trình biểu diễn nghệ thuật ngoài trời, triển lãm, không gian trải nghiệm văn hóa đến các buổi chiếu phim phục vụ cộng đồng, Thủ đô hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách trong dịp này.

Trần Hoàng
