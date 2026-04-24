Xe cộ xe nhích từng chút ở khu vực trung tâm và cửa ngõ TPHCM trước kỳ nghỉ lễ

Ghi nhận cùa phóng viên trong giờ cao điểm chiều 24/4, khu vực trung tâm TPHCM xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ trên trục cầu Công Lý - đường Nguyễn Văn Trỗi. Điểm nóng tập trung tại nút giao Nguyễn Văn Trỗi - Trần Huy Liệu, nơi dòng xe di chuyển khó khăn, kéo dài sang tuyến đường Trường Sa lân cận. Các tuyến đường khác như Lý Chính Thắng, Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu,... cũng chật cứng xe cộ.
Trong khi đó, tại các cửa ngõ rời thành phố, đặc biệt là hướng phía Tây, áp lực giao thông gia tăng rõ rệt. Trên trục Kinh Dương Vương - vòng xoay An Lạc - đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), phương tiện nối đuôi nhau kéo dài, di chuyển chậm từ khu vực cầu An Lạc về vòng xoay An Lạc.
Dòng xe hướng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây Nam bộ tăng nhanh trong giờ cao điểm chiều tối. Đến khoảng 17 giờ 30, mật độ phương tiện trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) tiếp tục dày đặc, nhiều đoạn phương tiện chỉ có thể nhích từng chút.
Theo quan sát, khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM gần như kín phương tiện trong khung giờ cao điểm chiều tối 24/4, báo hiệu nhu cầu di chuyển về quê, du lịch của người dân tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ.
Cuối tháng 4, lịch nghỉ lễ được bố trí liền kề với hai đợt: Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày (25-27/4) và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày (30/4 - 3/5). Khoảng thời gian giữa hai đợt nghỉ chỉ có hai ngày làm việc (28 và 29/4), vì vậy nhu cầu đi lại được dự báo sẽ tiếp tục ở mức cao trong những ngày sắp tới.