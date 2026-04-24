Xe cộ xe nhích từng chút ở khu vực trung tâm và cửa ngõ TPHCM trước kỳ nghỉ lễ

TPO - Chiều 24/4, sau ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ giỗ tổ Hùng Vương, nhiều tuyến đường trung tâm và cửa ngõ TPHCM xe cộ nối dài, di chuyển chậm, áp lực giao thông tăng dần vào chiều tối.

Ghi nhận cùa phóng viên trong giờ cao điểm chiều 24/4, khu vực trung tâm TPHCM xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ trên trục cầu Công Lý - đường Nguyễn Văn Trỗi. Điểm nóng tập trung tại nút giao Nguyễn Văn Trỗi - Trần Huy Liệu, nơi dòng xe di chuyển khó khăn, kéo dài sang tuyến đường Trường Sa lân cận. Các tuyến đường khác như Lý Chính Thắng, Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu,... cũng chật cứng xe cộ.

Dòng phương tiện xếp hàng dài trên cầu Công Lý (hướng từ trung tâm thành phố đi sân bay Tân Sơn Nhất). Ảnh: Nguyễn Dũng

Hàng trăm phương tiện xếp hàng chờ đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Nguyễn Văn Trỗi - Trần Huy Liệu. Ảnh: Nguyễn Dũng

Tình trạng ùn ứ kéo dài sang đường Trường Sa lân cận. Ảnh: Nguyễn Dũng

Trong khi đó, tại các cửa ngõ rời thành phố, đặc biệt là hướng phía Tây, áp lực giao thông gia tăng rõ rệt. Trên trục Kinh Dương Vương - vòng xoay An Lạc - đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), phương tiện nối đuôi nhau kéo dài, di chuyển chậm từ khu vực cầu An Lạc về vòng xoay An Lạc.

Dòng phương tiện nối đuôi di chuyển chậm trên đường Kinh Dương Vương theo hướng từ cầu An Lạc đến vòng xoay An Lạc - đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1). Ảnh: Hữu Huy

Dòng xe hướng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây Nam bộ tăng nhanh trong giờ cao điểm chiều tối. Đến khoảng 17 giờ 30, mật độ phương tiện trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) tiếp tục dày đặc, nhiều đoạn phương tiện chỉ có thể nhích từng chút.

Người và phương tiện nhích từng chút trong giờ cao điểm chiều 24/4. Ảnh: Hữu Huy

Phương tiện nối đuôi di chuyển trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) hướng từ TPHCM đi các tỉnh, thành miền Tây. Ảnh: Hữu Huy

Dòng xe ô tô nối đuôi di chuyển trên quốc lộ 1 hướng về các tỉnh, thành miền Tây. Ảnh: Hữu Huy

Theo quan sát, khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM gần như kín phương tiện trong khung giờ cao điểm chiều tối 24/4, báo hiệu nhu cầu di chuyển về quê, du lịch của người dân tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ.