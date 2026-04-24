46 học sinh nghi ngộ độc sau khi ăn bánh bao miễn phí

TPO - Hàng chục em học sinh tiểu học ở xã Vĩnh Lộc (tỉnh Cà Mau), xuất hiện triệu chứng nôn ói, đau bụng sau khi ăn các suất cơm, bánh bao miễn phí, nghi ngộ độc thực phẩm.

Ngày 24/4, một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nhiều học sinh bị đau bụng, ói… sau khi sử dụng suất ăn miễn phí, nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, các em học sinh của một trường tiểu học trên địa bàn xã Vĩnh Lộc được cho suất ăn là cơm, bánh bao…miễn phí. Khoảng hai giờ sau khi ăn, nhiều em đồng loạt có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói kèm đau bụng.

z3481696730072-a238a3a9f06963e65918d86eea2d4caa-6bd1e338b12043179eaaf58fb18ebd26-master.jpg
Ảnh minh hoạ.

Nhà trường nhanh chóng thông báo cho phụ huynh và cơ quan chức năng. Tổng cộng 46 học sinh được phụ huynh và giáo viên đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Hồng Dân để thăm khám, theo dõi sức khỏe.

Hiện, sức khỏe các em đã ổn định, nhiều trường hợp được xuất viện về nhà. Bước đầu nghi các em bị ngộ độc thực phẩm, song nguyên nhân cụ thể vẫn chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

