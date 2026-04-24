Bộ đồ gây mất điểm của Jennie (BlackPink)

Hà Trang

TPO - Thành viên Jennie của nhóm BlackPink gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện Time 100 Gala diễn ra ngày 24/4 tại Frederick P. Rose Hall, Lincoln Center (New York, Mỹ). Bộ đầm của nữ thần tượng thu về nhiều ý kiến trái chiều.

Jennie gây chú ý tại Time 100 Gala với phong cách táo bạo. Time 100 Gala là sự kiện thường niên do tạp chí Time tổ chức nhằm vinh danh “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới”.

Trước đó ngày 15/4, Jennie đã được vinh danh trong danh sách “100 người ảnh hưởng nhất năm 2026”, trở thành nghệ sĩ Kpop duy nhất góp mặt năm nay, khẳng định vị thế nghệ sĩ solo toàn cầu với sức ảnh hưởng lớn.

Jennie trên thảm đỏ Time 100 Gala. Bộ đồ của cô gây nhiều tranh luận.

Trên thảm đỏ, Jennie gây ấn tượng với bộ trang phục kết hợp giữa áo corset xuyên thấu kiểu bustier táo bạo và chân váy dài nhung. Một số người hâm mộ nói thiết kế này giúp cô tạo nên hình ảnh gợi cảm, sang trọng. Nhiều ý kiến khác nhận xét bộ đồ khiến Jennie lộ khuyết điểm. "Váy hạ eo khiến phần chân cô ấy ngắn đi, lưng dài, không cân đối", khán giả nhận xét.

Bên cạnh dấu ấn thời trang, Jennie tiếp tục ghi nhận nhiều thành tích nổi bật trên thị trường âm nhạc quốc tế. Album phòng thu đầu tay Ruby của cô được Rolling Stone bình chọn vào danh sách 100 album hay nhất năm 2025. Cô cũng đứng đầu bảng xếp hạng Thần tượng của năm 2025 do Forbes Korea công bố.

Ngoài ra, ca khúc Dracula (Jennie Remix) hợp tác với Tame Impala đã đạt vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của cô, giúp Jennie trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Hot Dance/Electronic Songs của Billboard.

Cùng với đó, ca khúc này cũng được đề cử hạng mục Song of the Summer tại American Music Awards 2026, tiếp tục khẳng định sức hút của nữ thần tượng.

Hà Trang
#Jennie #BLACKPINK #TIME 100 #Thảm đỏ #Âm nhạc quốc tế #Jennie Remix #Billboard

