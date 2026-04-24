'Trư Bát Giới' Mã Đức Hoa chào khán giả Việt gây sốt

Hơn 36.000 lượt thích, gần 400.000 lượt tiếp cận video diễn viên Mã Đức Hoa gửi lời chào đến khán giả Việt Nam.

"Xin chào các bạn khán giả Việt Nam. Tôi là Mã Đức Hoa, người thủ vai Trư Bát Giới trong Tây du ký. Chúng ta từng gặp nhau rồi, tôi từng tới Việt Nam. Tôi biết Việt Nam là một nơi rất tuyệt vời. Người dân Việt Nam đều vô cùng nhiệt tình. Mong rằng tình hữu nghị Việt - Trung của chúng ta mãi mãi vững bền", diễn viên Mã Đức Hoa nói trong video.

Diễn viên Mã Đức Hoa gửi lời chào đến khán giả Việt Nam. Video: Kim Ngân.

Video do Ngô Kim Ngân, sinh năm 2005, theo học Đại học Bắc Kinh đăng tải lên mạng xã hội Threads. Nữ sinh chia sẻ trường cô mời nam diễn viên về giao lưu. Cuối giờ, Kim Ngân bắt chuyện và nhờ gửi lời chào đến khán giả Việt Nam. Theo lời nữ sinh, Mã Đức Hoa đã cùng sinh viên hát nhạc phim Tây du ký, ôn lại kỷ niệm.

Nhiều khán giả thích thú với video, bày tỏ sự yêu thích đến nam diễn viên. “Nhờ bạn mà tôi tui biết Thiên Bồng nguyên soái vẫn còn khoẻ mạnh. Mong ông nhiều sức khỏe”, “Đúng huyền thoại sống, bác nói chuyện dễ mến, cởi mở, chân thành”… khán giả bình luận.

Sinh năm 1945 tại Sơn Đông, Mã Đức Hoa từng có thời gian rèn luyện nghệ thuật kinh kịch trước khi được đạo diễn Dương Khiết chọn mặt gửi vàng năm 1982. Suốt 4 năm ghi hình, ông chịu đựng lớp hóa trang nặng nề, thời tiết khắc nghiệt, thậm chí tổn thương da do keo dán nhưng chưa một lời than phiền.

Đằng sau thành công là sự đồng hành thầm lặng của người vợ Hầu Ngọc Mẫn - người phụ nữ truyền thống, không hoạt động nghệ thuật. Cả hai nên duyên nhờ mai mối. Chỉ sau một năm tìm hiểu, cả hai về chung nhà năm 1972.

Thời gian quay Tây du ký, bà một mình gánh vác gia đình, từng gặp tai nạn nghiêm trọng nhưng vẫn giấu chồng để ông yên tâm làm việc. Sau nửa thế kỷ bên nhau, ở tuổi 81, Mã Đức Hoa vẫn giữ lối sống kín tiếng, chung thủy. Trong tự truyện, ông gọi vợ là "một nửa quan trọng nhất của đời mình" và luôn áy náy vì những năm tháng vất vả bà đã trải qua.

Hiện tại, nam nghệ sĩ thỉnh thoảng tham gia hoạt động văn hóa, phần lớn thời gian tận hưởng cuộc sống bình dị bên vợ và gia đình.