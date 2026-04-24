Lễ hội truyền thống làng La Thạch: Khi người trẻ xứng đáng với niềm tin của các bậc cao niên

SVO - Mỗi độ xuân về, khắp miền Bắc lại rộn ràng trong không khí lễ hội. Tại làng La Thạch (xã Liên Minh, TP Hà Nội), lễ hội truyền thống năm nay diễn ra trong niềm hân hoan đặc biệt khi sau 13 năm, nghi lễ rước kiệu mới được tổ chức trở lại. Không chỉ tái hiện những giá trị văn hóa lâu đời, mùa hội năm nay còn ghi dấu sự hiện diện đầy nhiệt huyết của lớp trẻ - những người đang tiếp nối mạch nguồn truyền thống bằng tình yêu quê hương, niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm.

13 năm mới lại rước kiệu

Lễ hội truyền thống làng La Thạch đã có từ rất lâu đời. Theo tư liệu địa phương, năm 1930, làng từng tổ chức lễ hội kéo dài hơn nửa tháng. Đến năm Nhâm Thìn 1952, lễ hội diễn ra trong 7 ngày. Từ năm 1964 đến 1989, do hoàn cảnh chiến tranh, lễ hội bị gián đoạn. Từ năm 1990 đến nay, hoạt động này mới được khôi phục và duy trì tổ chức thường niên.

Theo lệ làng, cứ 5 năm một lần, La Thạch lại tổ chức rước kiệu quanh làng. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, trong đó có ảnh hưởng của dịch COVID-19 và quá trình tu bổ, tôn tạo khu di tích Quán - Miếu La Thạch, phải đến năm nay, sau tròn 13 năm, nghi thức rước kiệu mới được tổ chức trở lại.

Toàn cảnh lễ hội truyền thống làng La Thạch năm 2026 với không khí rộn ràng, đông đảo người dân và du khách tham dự.

Bà con nhân dân náo nức đi xem hội

Vì thế, mùa lễ hội năm nay không đơn thuần là một sinh hoạt văn hóa thường niên, mà còn là dịp để người dân La Thạch được sống lại trọn vẹn trong không khí hội làng sau nhiều năm chờ đợi. Những giá trị xưa được nâng niu trong từng nghi thức, từng nếp sinh hoạt, trong khi diện mạo mới của khu di tích và tinh thần nhập cuộc của lớp trẻ đã tạo nên một mùa hội vừa đậm bản sắc, vừa đầy sức sống.

Lớp trẻ khoác màu áo nhiệt huyết lên ngày hội quê hương

Một trong những điểm nổi bật nhất của lễ hội năm nay là sự hiện diện đông đảo, nhiệt tình của lớp trẻ. Từ các em thiếu niên, sinh viên đến thanh niên trong làng, nhiều người đã trực tiếp tham gia vào các hoạt động của phần lễ lẫn phần hội, góp phần làm nên không khí sôi nổi, gắn kết cho ngày hội quê hương.

Nhiều thanh thiếu niên, sinh viên làng La Thạch tích cực tham gia các nghi thức và hoạt động của lễ hội.

Trước ngày chính hội, những nghi lễ truyền thống quan trọng cũng được tổ chức trang trọng. Ngày 4/3 âm lịch là lễ rước nước: kiệu đi quanh làng, dừng tại giếng đình để lấy nước mang về khu di tích làm lễ mộc dục. Ngày 5/3 âm lịch là lễ rước văn: kiệu tiếp tục đi quanh làng, dừng tại nhà văn hóa thôn để rước văn do cụ thủ văn chuẩn bị, sau đó đưa về khu di tích để thực hiện nghi thức tế.

Đoàn rước được tổ chức quy mô, bài bản với đội hình hoành tráng. Đi đầu là đoàn múa lân, tiếp đến là trống chiêng, đội cờ ngũ phương, đội chấp kích, đội múa cờ vía, đội múa cờ reo, trống khẩu. Theo sau là các kiệu rước cùng các cụ áo đỏ, quan viên tế nam, quan viên tế nữ và đông đảo người dân trong làng.

Ông Nguyễn Văn Đôn, Phó ban Khu di tích lịch sử Quán - Miếu La Thạch, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Đình A, chia sẻ: “Lớp trẻ của làng La Thạch rất tuyệt vời, tôi đánh giá cao khả năng tiếp thu của các cháu. Điều tôi lo nhất là múa cờ thần và đánh trống khẩu, bởi ngày xưa phải tập hàng tháng mới thành thục, còn bây giờ chỉ có 2 ngày luyện nhưng thanh niên vẫn nắm bắt rất nhanh nhạy những nét văn hóa cổ truyền của làng.”

"Lớp trẻ ngày nay xứng đáng trọn vẹn niềm tin của các cụ" - Ông Nguyễn Văn Đôn, Phó ban Khu di tích lịch sử Quán - Miếu La Thạch, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Đình A khẳng định.

Doãn Thị Minh Nguyệt, sinh viên năm nhất Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội, chia sẻ: "Em cảm thấy rất vui và tự hào khi được trở thành một phần của lễ hội năm nay, được thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn” một cách thiết thực với quê hương".

Hoàng Mạnh Duy, sinh viên năm hai Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, cho biết: “Dù lễ hội diễn ra trong tuần, em vẫn may mắn được thầy cô tạo điều kiện để về tham gia cùng bà con trong dịp đặc biệt này”.

Nhịp hội tưng bừng, gắn kết cộng đồng làng quê

Không chỉ ở phần lễ, lớp trẻ La Thạch còn góp mặt sôi nổi ở phần hội với nhiều trò chơi dân gian và hoạt động cộng đồng như kéo co, đánh cờ, bắt vịt, leo cần, giao lưu văn nghệ... Trong đó, hình ảnh thanh niên xóm Thượng thi đấu hết mình và giành giải vô địch môn kéo co trở thành một điểm nhấn giàu năng lượng của mùa hội.

Cổ động viên reo hò, cổ vũ nhiệt tình, làm nóng không khí hội làng.

Thanh niên xóm Thượng thi đấu hết mình và giành giải Nhất hội thi Kéo co (Lễ hội truyền thống làng La Thạch).

Hội thi kéo co bùng nổ trong không khí tưng bừng, rực lửa.

Ông Nguyễn Xuân Toản, Trưởng thôn La Thạch, cho biết: “Hội thi kéo co là một phần trong lễ hội, dù giải thưởng rất nhỏ nhưng khơi dậy được tinh thần đoàn kết. Thanh niên các xóm tối nào cũng tập luyện, cổ vũ đã gắn kết tình dân cư và góp phần tạo nên lễ hội thành công”.

Lễ hội truyền thống làng La Thạch diễn ra trong 4 ngày, từ 20/4 đến 23/4/2026, tức từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 3 âm lịch. Nhưng dư âm mà mùa hội để lại không chỉ nằm ở vài ngày diễn ra sự kiện, mà còn ở niềm tin được bồi đắp giữa các thế hệ: khi người trẻ sẵn sàng tiếp nhận, gìn giữ và làm sống lại những giá trị quê hương, di sản văn hóa sẽ không chỉ được bảo tồn, mà còn có thêm tương lai để tiếp tục lan tỏa.

Ảnh, Video: Yến Chi

