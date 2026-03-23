'Nhà thiết kế của các lễ hội' Việt Hùng cùng các 'nàng Hậu' kể chuyện văn hóa Việt bằng áo dài

SVO - Nhà thiết kế Việt Hùng và các người đẹp quảng bá văn hóa Việt đến bạn bè ASEAN.

Nhà thiết kế, giảng viên Nguyễn Việt Hùng từng tham gia giao lưu hơn 50 nước, vùng lãnh thổ trên thế giới qua các chương trình, hoạt động ngoại giao. Anh còn được mệnh danh là "nhà thiết kế của các lễ hội" khi góp mặt tại nhiều chương trình văn hoá lớn.

Nhà thiết kế Việt Hùng cho biết, các đại biểu của chương trình giao lưu văn hóa Kết nối nhân dân ASEAN được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của áo dài. Bên cạnh đó, họ còn được thưởng thức phần trình diễn hai bộ sưu tập thời trang mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc gồm: Châu Ro cầu mùa, của nhà thiết kế Việt Hùng và Phạm Thị Ngọc Trang và bộ sưu tập Kết nối ASEAN, do Việt Hùng thực hiện.

Châu Ro cầu mùa không chỉ là bộ trang phục mang đậm hồn văn hóa dân tộc, mà còn là khúc ca rộn rã của ngày mùa, gửi gắm ước vọng về một đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển thịnh vượng, hạnh phúc.

Từ thiết kế này, nhà thiết kế Việt Hùng và Phạm Thị Ngọc Trang phát triển thành bộ sưu tập. Các thiết kế được thực hiện hoàn toàn bằng nghệ thuật đan móc thủ công từ chất liệu sợi tái chế.

Chia sẻ thêm về ý tưởng sáng tạo, nhà thiết kế Phạm Thị Ngọc Trang cho biết: “Thiết kế Châu Ro cầu mùa được lấy cảm hứng từ đời sống văn hóa của đồng bào Châu Ro ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP. HCM. Thiết kế với ba gam màu chủ đạo, màu đen tượng trưng cho đất mẹ, màu đỏ là lửa và màu trắng là màu của ánh sáng”.

Còn bộ sưu tập Kết nối ASEAN gây ấn tượng với các thiết kế áo dài tái hiện hình ảnh các địa danh tiêu biểu, biểu tượng văn hóa và quốc kỳ của các quốc gia trong khu vực ASEAN.

Trình diễn hai bộ sưu tập có sự tham gia của nhiều "nàng Hậu" và người mẫu như: Á hoàng Trang sức Việt Nam 2022 Phạm Thị Ngọc Trang, Á hậu Phạm Thị Ánh Vương, Trần Trân Mỹ Linh, Cao Hạnh, H’Ăng Niê, Nguyễn Lệ Nam Anh, Nguyễn Thị Thu Ngân và Đỗ Hoàng Thiên Nga.