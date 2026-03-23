Lý Nhã Kỳ diện mốt khoét ngực sâu đầy gợi cảm, tiết lộ có 'tin vui'

SVO - Nhà thiết kế Đỗ Long bất ngờ tiết lộ Lý Nhã Kỳ có 'tin vui'. Dù chưa nói rõ chi tiết, nhưng chia sẻ này nhanh chóng khiến netizen không khỏi tò mò.

Lý Nhã Kỳ xuất hiện trong thiết kế váy hồng khoét sâu phần cổ, tôn lên vẻ gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự sang trọng đặc trưng. Mái tóc tết mang phong cách công chúa kết hợp cùng làn da trắng sứ giúp tổng thể trở nên nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn.

Theo chia sẻ từ Đỗ Long, anh và Lý Nhã Kỳ có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm. Không chỉ là "nàng thơ" quen thuộc của các thiết kế, cô còn là người luôn đồng hành và ủng hộ anh trong nhiều cột mốc quan trọng. Chính vì vậy, khi nhắc đến “tin vui” của Lý Nhã Kỳ, nhà thiết kế cho biết, đó là điều mà anh đã phần nào được chứng kiến trong quá trình làm việc cùng cô.

Dù chưa xác nhận cụ thể, netizen cho rằng, “tin vui” mà Đỗ Long nhắc đến có thể liên quan đến những kế hoạch cá nhân hoặc một bước ngoặt trong cuộc sống riêng tư của Lý Nhã Kỳ. Trong nhiều năm qua, cô khá kín tiếng về chuyện tình cảm, tập trung phát triển sự nghiệp và xây dựng hình ảnh một người phụ nữ độc lập.

Chính vì vậy, bất kỳ thông tin nào liên quan đến đời sống cá nhân của cô cũng dễ dàng thu hút sự chú ý. Ở thời điểm hiện tại, "nữ hoàng kim cương" không còn là cái tên cần phải chứng minh bản thân bằng sự xuất hiện dày đặc.

Thay vào đó, cô lựa chọn cách xuất hiện có chọn lọc, mỗi lần xuất hiện đều mang một thông điệp rõ ràng. Sự tiết chế này không làm giảm sức hút của cô, mà ngược lại còn khiến hình ảnh trở nên giá trị và có chiều sâu hơn.

Thời gian vừa qua, phong cách thời trang của Lý Nhã Kỳ ngày càng có sự chuyển biến rõ rệt. Nếu trước đây, cô thường gắn liền với hình ảnh xa hoa, lộng lẫy, thì bây giờ, cô ưu tiên sự sang trọng.

Sự thay đổi này cũng phản ánh một giai đoạn mới trong cuộc đời của nữ diễn viên, khi giá trị không còn nằm ở việc thể hiện ra bên ngoài, mà đến từ sự ổn định và vững vàng bên trong.