Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà lăn xả hết mình vì hoàn cảnh khó khăn

Văn Sơn
SVO - Trong chương trinh 'Mái ấm gia đình Việt', MC Minh Dự cùng hai khách mời là Hoa hậu Đỗ Thị Hà và cầu thủ Hà Đức Chinh góp sức trao hơn 280 triệu đồng cho các em nhỏ mồ côi.

Hoàn cảnh của các nhân vật trong chương trình lần này khiến các nghệ sĩ không khỏi xót xa. Minh Dự nghẹn lòng khi chứng kiến hình ảnh cậu bé gầy gò, ốm yếu, thiếu vắng tình cảm gia đình từ khi còn rất nhỏ.

mai-am-gia-dinh-viet-5-4.png

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà cũng không giấu được sự xúc động khi lắng nghe câu chuyện của gia đình nhân vật. Sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần của cậu bé khiến "nàng Hậu" nghẹn lòng. Trước hoàn cảnh ấy, Đỗ Thị Hà đã dành nhiều lời động viên, mong em mạnh mẽ vượt qua khó khăn.

mai-am-gia-dinh-viet-5-11.png

Cầu thủ Hà Đức Chinh bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực của hai ông bà khi vẫn nỗ lực lao động trong hoàn cảnh thiếu thốn để nuôi dưỡng cháu ngoại mồ côi. Không chỉ dừng lại ở những lời chia sẻ, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và cầu thủ Hà Đức Chinh còn nỗ lực hết mình trong các thử thách để hỗ trợ các gia đình.

mai-am-gia-dinh-viet-5-12.png

Ở thử thách phụ, hai khách mời phải dẫn bóng vượt chướng ngại vật rồi sút vào khung thành. Phần thi này đòi hỏi thể lực cao. Đây là thử thách không quá khó với Hà Đức Chinh, nhưng lại là trở ngại với Đỗ Thị Hà. Dù vậy, "nàng Hậu" vẫn nỗ lực hết sức, không ngừng di chuyển để hoàn thành phần thi.

mai-am-gia-dinh-viet-5-2.png

Trong một thử thách khác, cả hai không ngại lăn xả, bất chấp hình tượng để đồng hành cùng các em nhỏ. Sau phần thi, quần áo dính đầy bột nhưng tinh thần quyết tâm vẫn không hề giảm sút. Tất cả đều nỗ lực đến cùng với mong muốn mang về những phần thưởng ý nghĩa, tiếp thêm động lực cho các hoàn cảnh khó khăn.

mai-am-gia-dinh-viet-5-5.png

Trải qua các phần thi, gia đình em Phạm Nguyên Chiến về thứ ba, nhận 19 triệu đồng; gia đình em Nguyễn Thị Huyền về nhì với 22 triệu đồng; còn gia đình em Nguyễn Thị Thảo giành giải Nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 65 triệu đồng. Như vậy, chương trình đã trao tổng cộng 106 triệu đồng cho ba gia đình trong tuần này.

mai-am-gia-dinh-viet-5-10.png

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng trích tiền túi, cùng các mạnh thường quân và đông đảo khán giả địa phương hỗ trợ các gia đình. Ước tính, tổng số tiền hỗ trợ từ chương trình cùng sự đóng góp của các nghệ sĩ và mạnh thường quân dành cho các em nhỏ trong tuần này lên đến hơn 280 triệu đồng.

Văn Sơn
