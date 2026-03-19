Á hậu Minh Kiên: 'Tôi không lấy thành tựu của người người khác làm áp lực cho mình'

SVO - Lần đầu tiên 'chạm ngõ' điện ảnh trong 'Bus: Chuyến xe một chiều', Á hậu Minh Kiên đã có những chia sẻ về vai diễn mới. Đặc biệt, 'nàng Hậu' nói về cảm giác khi hôn nam chính Vĩnh Đam.

Huỳnh Minh Kiên (sinh năm 2004) đến từ Ninh Thuận. Cô đoạt danh hiệu Á hậu 2 của cuộc thi Miss world Vietnam 2023. Từ đó đến nay, "nàng Hậu" tham gia nhiều dự án cộng đồng và "đắt show" đóng quảng cáo, dự sự kiện.

Thời gian gần đây, Á hậu Minh Kiên bắt đầu chuyển hướng sang diễn xuất, khi thử sức trong phim Bus: Chuyến xe một chiều của đạo diễn Luk Vân. Lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai diễn mang nhiều thử thách, Minh Kiên cũng có nhiều áp lực.

Khi nói về cảnh hôn nam chính gây chú ý trong phim, cô chia sẻ: “Thật ra, với cảnh hôn, chúng tôi không tập trước. Nhưng để lấy tâm lý cho cảnh này rất khó. Đó cũng là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của tôi. Trước khi quay cảnh đó, chúng tôi cố gắng sống với nhân vật. Tôi và Vĩnh Đam chỉ hướng đến việc quay 1 đến 2 lần cho phân cảnh này”.

Bên cạnh đó, Minh Kiên cũng nói về áp lực khi bị so sánh với các Hoa hậu, Á hậu đàn chị như Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy, Đoàn Thiên Ân, Lương Thùy Linh, khi họ đã có dự án phim thành công khác: “Tôi có áp lực, nhưng cũng rất tự hào vì có những người chị giỏi giang như vậy. Tôi không chọn loay hoay trong nỗi sợ. Tôi tin, mình không thể "một bước lên mây"".

"Tôi chấp nhận mình sẽ gặp những khó khăn để đạt được thành tích như mong muốn. Tôi nghĩ, tất cả chúng ta đều không nên so sánh bản thân với thành công của người khác. Tôi không lấy thành tựu của người người khác làm áp lực cho mình. Các chị cũng rất hỗ trợ nhau. Tôi chỉ tập trung vào dự án hiện tại vừa được ra mắt. Hy vọng, khi phim ra rạp, tôi sẽ có thể nhận được những lời góp ý thật lòng”, Á hậu Minh Kiên chia sẻ.

Bên cạnh Á hậu Minh Kiên, Trần Lê Vĩnh Đam là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm, khi liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh gần đây. Anh là "chàng thơ" mới của đạo diễn Trấn Thành. Sau thành công của Thỏ ơi!, nam diễn viên thẳng thắn nói về áp lực khi khán giả đặt lên bàn cân so sánh giữa các vai diễn.

“Tôi biết, mình sẽ bị so sánh giữa hai phim. Bus: Chuyến xe một chiều là phim điện ảnh đầu tiên tôi tham gia bấm máy. Sau phim này, tôi mới học được nhiều thứ hơn từ chị Luk Vân. Nên hy vọng, khán giả có thể xem phim một cách nhẹ nhàng và dành nhiều lời góp ý để tôi hoàn thiện mình hơn. Tôi mong mình sẽ làm tốt hơn nữa", Vĩnh Đam nói.

Nói về cảnh hôn với Minh Kiên, Vĩnh Đam cũng cảm thấy "ngại" một điều: "Cả hai bộ phim đầu tay của tôi đều có cảnh hôn. Tôi chỉ sợ khán giả thấy nhiều quá thôi. Chứ còn về cảm xúc và nhân vật lại hoàn toàn khác nhau. Tôi tin, khán giả sẽ thấy được những nét diễn khác của tôi thông qua hai phim”.