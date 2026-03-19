Thực hư chuyện 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh hẹn hò một 'nam thần màn ảnh', liên tục công khai ảnh sánh đôi

Văn Sơn
SVO - Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh liên tục chia sẻ video lẫn hình ảnh bên cạnh nam diễn viên Quốc Trường. Cả hai nhiệt tình tương tác qua lại, làm dấy lên tin đồn hẹn hò.

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh liên tục chia sẻ loạt hình ảnh và video clip bên cạnh Quốc Trường trên trang cá nhân. "Nữ hoàng nội y" không ngần ngại tương tác thân mật bên "nam thần màn ảnh" này.

Ngược lại, Quốc Trường cũng nhiệt tình xuất hiện, quay video cùng Ngọc Trinh. Nam diễn viên cũng "thả thính" Ngọc Trinh ngay trên trang cá nhân. Bên dưới phần bình luận, netizen "đẩy thuyền" cặp đôi vì cả hai quá hợp nhau.

Hiện tại, Ngọc Trinh và Quốc Trường vẫn chưa lên tiếng về những tin đồn hẹn hò. Cả hai đang thực hiện các dự án điện ảnh riêng. "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh tham gia phim kinh dị Thẩm mỹ viện âm phủ của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng.

Khác với vẻ ngoài quyến rũ thường thấy, Ngọc Trinh gần như "lột xác" trong dự án này. Lúc quay phim, Ngọc Trinh tập trung hoàn toàn vào nhân vật nên khi xem những hình ảnh mới thấy khác với bản thân quá nhiều.

Với một "ngôi sao" của lĩnh vực giải trí và thời trang như Ngọc Trinh, đóng phim kinh dị liên quan thế giới sắc đẹp là một trải nghiệm đặc biệt. Người đẹp tâm sự: “Kịch bản phim đặt ra câu hỏi, khi con người quá ám ảnh với vẻ đẹp thì điều gì sẽ xảy ra. Với tôi, đây là một sự liên tưởng rất thú vị. Là người hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tôi hiểu áp lực về ngoại hình hoàn hảo".

Dù tay ngang diễn xuất, Ngọc Trinh luôn dành tâm huyết, thái độ nghiêm túc cho mỗi lần bước lên màn ảnh, Thẩm mỹ viện âm phủ cũng không ngoại lệ. Lần trở lại này, cô muốn khán giả nhìn thấy một hình ảnh khác của mình, không chỉ là vai diễn gắn với nhan sắc, mà là người có nội tâm.

“Mỗi vai diễn đều là một cơ hội để mình bước ra khỏi "vùng an toàn" của bản thân. Và với phim này, tôi hy vọng khán giả sẽ thấy một Ngọc Trinh trưởng thành hơn trong diễn xuất và sẵn sàng thử những màu sắc mới”, "nữ hoàng nội y" bày tỏ.

Không chỉ là kỳ vọng của cá nhân Ngọc Trinh, đây cũng là điều tâm đắc của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng ở dự án này. Anh cho biết: “Ngọc Trinh trong phim sẽ mang một hình ảnh khác tất cả những vai cô từng đóng. Tôi và ê kíp đều tò mò đón xem, hy vọng khán giả cũng vậy”.

