Sau 23 năm từ 'bản hit quốc dân' đình đám 'Mỗi người một nơi', bộ đôi tri kỷ âm nhạc Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy tái hợp

SVO - 'Cặp đôi thanh xuân' của thế hệ 8X, 9X Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy đã chính thức tái hợp trong sản phẩm âm nhạc mới đầy da diết.

Với sự kết hợp trong dự án Chốn tim mình nương náu, Ưng Hoàng Phúc và Thu Thuỷ dự định xuất hiện cùng nhau nhiều hơn trong thời gian tới. Cặp song ca hy vọng, bài hát mới sẽ sớm trở nên quen thuộc với khán giả, giống như những bản nhạc họ từng kết hợp trong suốt 23 năm qua như Mỗi người một nơi, Trở về, Anh không muốn bất công với em...

Chốn tim mình nương náu là một bản ballad nhạc Hoa lời Việt, viết từ bài hát có nhan đề gốc là Thẩm viên ngoại. Bản Việt do nhạc sĩ Mai Fin viết lời, là tiếng lòng của những người từng yêu hết mình nhưng lại để sự cố chấp chia cắt.

Màn kết hợp của Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy không chỉ là sự hòa quyện của hai giọng hát ăn ý, mà còn là sự thấu hiểu về nỗi đau của sự trưởng thành. Đây như một làn gió mới mẻ cho đường đua V-pop khi thị trường đang rất sôi động, với sự cạnh tranh khốc liệt của thế hệ thần tượng mới.

Tròn 23 năm ca khúc Mỗi người một nơi ra mắt và cũng là kỷ niệm tình bạn giữa hai người, Ưng Hoàng Phúc và Thu Thuỷ đã chọn bài này đánh dấu cột mốc đó. Ban đầu, cả hai định không quay MV, chỉ hát live band sân khấu rồi dựng thành clip để đăng trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhưng sau đó, hai giọng ca này quyết định dành một ngày đi quay hình cho bài hát tại một bối cảnh ở TP. HCM. Nội dung MV đơn giản, hai ca sĩ chỉ đơn thuần đứng hát, không đầu tư nhiều về câu chuyện. Điều quan trọng đối với nhiều fan thời thanh xuân của họ là hai thần tượng cùng hát trong một khung hình.

Ưng Hoàng Phúc chia sẻ: “Trong thời gian qua, mọi người có thể thấy Ưng Hoàng Phúc và Thu Thuỷ dành nhiều thời gian cho nhau. Chúng tôi không chỉ hát chung trong nhiều show, mà hai gia đình cũng thường xuyên gặp gỡ, thân thiết với nhau. Đó là một tình bạn, tình anh em rất đẹp”.

#Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy #Ưng Hoàng Phúc #Thu Thủy #Mỗi người một nơi #bản hit quốc dân #Chốn tim mình nương náu #nhạc Hoa lời Việt

