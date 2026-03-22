Tân binh nhạc Việt Izara Thiên Nga xinh như Hoa hậu, với chiều cao 1m75, đạt nhiều thành tích ấn tượng trong nghệ thuật

Thuận Tùng
SVO - Sau nhiều năm được công chúng biết đến với hình ảnh một tài năng nhí, giọng ca trẻ này chính thức ra mắt EP 'IZARA', đồng thời giới thiệu nghệ danh mới của mình là Izara Thiên Nga.

Trước đó, Izara Thiên Nga từng được khán giả biết đến là cô bé tài năng 8 tuổi "gây sốt" khi song ca cùng Đàm Vĩnh Hưng, Bằng Kiều… Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ mong muốn được khán giả nhớ đến và ghi nhận với cái tên Izara Thiên Nga, như dấu ấn cho hành trình trưởng thành và khẳng định bản thân bằng chính âm nhạc của mình.

Izara Thiên Nga là Thủ khoa Violin tại Nhạc viện TP. HCM. Nữ ca sĩ còn là Quán quân chương trình Hãy nghe tôi hát nhí 2020 và top 6 The Voice kids thuộc đội huấn luyện viên Vũ Cát Tường – Soobin. Bên cạnh đó, cô còn giành giải "Tài năng" tại cuộc thi Teen model 2022.

Sở hữu giọng hát nội lực cùng khả năng trình diễn tốt, Izara Thiên Nga từng tham gia nhiều sân khấu âm nhạc, thực hiện các dự án riêng và có cơ hội hợp tác với nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí. Những trải nghiệm đó giúp Izara Thiên Nga tích lũy kinh nghiệm biểu diễn cũng như từng bước định hình con đường nghệ thuật của mình.

Ca sĩ trẻ có thể sử dụng nhiều loại nhạc cụ như violin, piano, guitar, trống, guitar điện, saxophone… Đồng thời, cô còn thông thạo ba ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung, tạo nên nền tảng vững chắc cho con đường âm nhạc chuyên nghiệp trong tương lai.

Tuy nhiên, thay vì liên tục ra mắt sản phẩm mới, Izara Thiên Nga lựa chọn dành thời gian đầu tư cho việc học tập và trau dồi chuyên môn. Trong giai đoạn này, cô tập trung phát triển khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ, hòa âm và phối khí để có thể chủ động tham gia vào nhiều khâu trong quá trình sản xuất âm nhạc.

EP IZARA thành dự án mang tính bước ngoặt, khi phần lớn các ca khúc được hình thành từ chính cảm xúc và góc nhìn của nữ ca sĩ trong giai đoạn trưởng thành, với sự cố vấn của producer 2pillz.

EP gồm 6 ca khúc, mang hơi thở trẻ trung và hiện đại, với những giai điệu bắt tai, cùng tinh thần pop đậm chất Y2K. Sự góp mặt của producer 2pillz mang đến cho EP màu sắc âm nhạc hiện đại, trẻ trung và bắt kịp xu hướng.

Sự kết hợp giữa tư duy sáng tác của Izara Thiên Nga và phần sản xuất của 2pillz góp phần định hình rõ nét hơn phong cách âm nhạc mà nữ ca sĩ muốn theo đuổi trong giai đoạn trưởng thành của mình.

Chia sẻ về EP đầu tay của mình, Izara Thiên Nga cho biết: “Mình hy vọng, thông qua EP mới này, khán giả sẽ biết đến hình ảnh Izara Thiên Nga mới mẻ, cá tính từ hình ảnh đến âm nhạc. Đây là phiên bản hoàn toàn khác biệt với những gì mà mọi người đã biết trước đó. Mình mong rằng, sự thay đổi này sẽ chinh phục được đông đảo khán giả, nhất là những khán giả trẻ”.

Ngoài ra, giọng ca này còn tung MV TWENTY-ONE, với concept khoa học viễn tưởng đầy sáng tạo. Cùng sự góp mặt của Lâm Vinh Hải, Izara Thiên Nga không chỉ khoe được vũ đạo tốt, mà còn cho thấy chất giọng đặc biệt của mình, như một điểm nhấn. Ca khúc được nữ ca sĩ thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh.

#Izara Thiên Nga #xinh như Hoa hậu #âm nhạc #EP IZARA #producer 2pillz #Y2K

