Cộng đồng mạng xót xa khi thấy hình ảnh siêu sao Bruce Willis hôm nay

Tuệ Nghi
SVO - Ngôi sao hàng đầu đang chiến đấu với chứng mất trí nhớ, đôi mắt vô hồn ngay cả khi cháu hôn... Sinh nhật buồn ở tuổi 71.

Ngôi sao Hollywood Bruce Willis, người đang chiến đấu với chứng mất trí nhớ thùy trán thái dương (FTD), đã bước sang tuổi 71. Nữ diễn viên Demi Moore, vợ cũ của Bruce Willis, đã chia sẻ thông tin cập nhật về cuộc sống của ông trên tài khoản cá nhân của mình vào ngày 19/3 (giờ địa phương): "Tất cả những gì bạn cần là tình yêu. Chúc mừng sinh nhật".

Trong ảnh, Bruce Willis đang bế cháu ngoại trên tay, nhận một nụ hôn lên má và nở một nụ cười hiền hậu vô bờ bến. Tuy nhiên, trái ngược với bầu không khí ấm áp, sự trống rỗng sâu thẳm trong đôi mắt có phần vô hồn của ông gợi lên một cảm giác thương xót.

Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, con gái ông, Rumer Willis, đã thận trọng tiết lộ tình trạng hiện tại đau lòng của cha mình: "Đôi khi, ông ấy không nhận ra tôi khi tôi ôm ông ấy, nhưng ông ấy dường như cảm nhận rõ ràng tình yêu mà tôi dành cho ông ấy", và nói thêm rằng, mặc dù khả năng nhận thức của ông ấy không còn như xưa, "tôi vẫn thấy được tia sáng trong ông ấy".

Bruce Willis, người thống trị thập niên 1980 và 1990 với nhiều bộ phim ăn khách như Die Hard, The Sixth Sense Pulp Fiction, RED... đã tuyên bố giải nghệ vào năm 2022 sau khi được chẩn đoán mắc chứng mất ngôn ngữ. Được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ thùy trán thái dương vào tháng Hai năm sau, hiện ông đang tiếp tục cuộc chiến chống lại căn bệnh này dưới sự chăm sóc tận tình của gia đình.

