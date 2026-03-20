V-pop có thêm một giọng ca mới được ví là 'vocalist mạnh nhất' tại chương trình 'Tân binh toàn năng'

SVO - Sau chương trình 'Tân binh toàn năng', SWAN chính thức phát hành MV đầu tay mang tên 'Có lẽ'. Đây còn là lời chào sân của SWAN trong vai trò nghệ sĩ độc lập.

SWAN (sinh năm 2002) có tên thật là Nguyễn Hữu Sơn. Giọng ca trẻ này từng theo học trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Sở hữu chất giọng khỏe, SWAN được chú ý với những bản cover trên TikTok. Sau đó, anh trở thành thí sinh nổi bật từ chương trình Tân binh toàn năng.

Mới đây, SWAN lựa chọn hình tượng chú thiên nga làm chủ đạo để ra mắt công chúng. Đây là một biểu tượng gắn liền với SWAN từ những ngày đầu theo đuổi âm nhạc. Ca khúc Có lẽ là một cuộc đối thoại giữa anh và thế giới nội tâm của mình. Bài hát bóc tách những cảm xúc mỏng manh, yếu đuối của một chàng trai khi phải học cách đối diện với những vụn vỡ từ quá khứ thay vì chọn cách trốn chạy.

SWAN chia sẻ: “Mình mong tất cả mọi người sẽ dành thêm chút yêu thương cho bản thân và đứa trẻ bên trong mình. Nếu ai đang cảm thấy lạc lõng, hãy cứ để những cảm xúc ấy trôi đi, đừng cố ghì chặt hay để tâm quá mức. Hãy dành trọn tâm trí để tập yêu thương chính mình".

Đứng sau những giai điệu đầy tự sự của Có lẽ là nhạc sĩ trẻ Hà Quang Huy. Trong vai trò sáng tác và hòa âm phối khí, Hà Quang Huy đã mang đến một hơi thở đương đại, vừa vặn với chất giọng đặc trưng của SWAN.

Để có được một SWAN đầy chiều sâu của ngày hôm nay là cả một hành trình miệt mài không nghỉ. Trước đó, SWAN từng ghi dấu ấn trong lòng công chúng với MV Với em… kỷ niệm là gì? phát hành năm 2024. Sản phẩm âm nhạc này đã cán mốc hơn 6 triệu lượt xem, giúp SWAN nhận được sự yêu mến nhờ giọng hát ngọt ngào và khả năng truyền tải cảm xúc.

Thông qua hành trình nỗ lực không ngừng tại bệ phóng Tân binh toàn năng, SWAN không chỉ khẳng định được vị thế của một vocalist thực lực, mà còn chứng minh khả năng trong việc sáng tạo âm nhạc. Dự án này cho thấy một SWAN đã sẵn sàng bước ra khỏi "vùng an toàn" để trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp có bản sắc riêng.