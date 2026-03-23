Trở lại với vai diễn độc lạ, NSƯT Mỹ Duyên diễn xuất nhập tâm đến nỗi các đồng nghiệp hết lời khen ngợi

NSƯT Mỹ Duyên nổi tiếng với các vai diễn trên sân khấu kịch nói. Đặc biệt là series nổi tiếng Ngày xửa ngày xưa, góp phần đưa tên tuổi của Mỹ Duyên đến gần khán giả hơn. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng tạo được dấu ấn qua các dự án phim ảnh.

Trở lại với phim Mẹ anh phán chia tay, NSƯT Mỹ Duyên có vai diễn độc lạ trong sự nghiệp, khi vào vai cậu Sáu. Với diễn xuất của NSƯT Mỹ Duyên, cậu Sáu trở thành nhân vật then chốt, vừa bí ẩn, vừa tham vọng, dự đoán chi phối trực tiếp chuyện tình của cặp Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy đóng) và Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng).

Có cơ hội thể hiện một hình tượng mới mẻ, khác biệt hoàn toàn từ trước đến giờ, NSƯT Mỹ Duyên phải nghiên cứu kỹ các hình thức bói toán trên mạng để xây dựng nhân vật. “Thoại có những câu từ rất khó, phải học chính xác chứ không thể nắm ý rồi nói được nên tôi bị "mụ" luôn. Gần như "lên đồng" thật sự nên tôi bị kiệt sức”, nữ nghệ sĩ nói.

Diễn xuất của NSƯT Mỹ Duyên cũng nhận được nhiều lời khen từ ê kíp và đồng nghiệp. Đạo diễn Vũ Khắc Tuận đánh giá vai cậu Sáu “over hợp”, mang lại màu sắc mới cho phim. “Tôi không nghĩ chị vào vai lại mang lại cảm giác hay ho đến thế. Set quay được đầu tư kết hợp với diễn xuất của chị Mỹ Duyên giúp tôi vượt qua sự lo lắng, thoải mái tận hưởng quá trình làm việc”, đạo diễn bày tỏ.

Nghệ sĩ Hồng Ánh cũng thừa nhận bị thuyết phục bởi nhân vật “bề trên” của người chị thân thiết: “Kể cả là người tỉnh táo, lý trí thế nào đi nữa, không gian "rợn rợn" cộng với lời lẽ đầy ma mị như vậy đã khiến tôi cảm thấy điều cậu Sáu nói là có thật. Tôi mang cả cảm giác đó về nhà luôn”.

Trong khi NSND Lan Hương cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước năng lượng sáng tạo của đàn em. “Tôi rất nể và rất yêu Mỹ Duyên, bạn có sức sáng tạo mãnh liệt, thăng hoa mỗi khi vào nhân vật. Một người có năng lượng và sức làm việc như vậy thì tôi rất ngưỡng mộ. Cậu Sáu là nhân vật rất hay, tôi rất thích và muốn đóng. Vai này khác xa với tôi ngoài đời nên tôi muốn được thử sức với hình tượng không gần với mình”, NSND Lan Hương cho biết.

Không chỉ tạo hiệu ứng nhờ yếu tố tâm linh và dàn cast, Vì mẹ anh phán chia tay còn được khán giả đặt lên bàn cân với Khó dỗ dành (2015) do Trương Nhược Nam và Bạch Kính Đình đóng chính. Cả hai cùng khai thác mô típ quen thuộc: Hai người bạn học cũ gặp lại và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, phim Việt lại ghi điểm nhờ nhịp phim nhẹ nhàng, dễ xem, đậm chất giải trí và gần gũi hơn.