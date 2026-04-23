9X An Giang biến chiếu quê thành túi xách sang chảnh, gây sốt với câu chuyện khởi nghiệp ý nghĩa

SVO - Không đi theo lối mòn nghề nghiệp, con đường của Nguyễn Huỳnh hình thành chủ yếu từ trải nghiệm thực tế trong quá trình khởi nghiệp với các mô hình kết hợp chất liệu truyền thống với tư duy thiết kế hiện đại.

Tái cấu trúc chất liệu cũ trong nhịp sống mới

Nguyễn Huỳnh (sinh năm 1996) tốt nghiệp ngành Kiến trúc tại Đại học Văn Lang, hiện hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo và xây dựng thương hiệu.

Chia sẻ về ý tưởng biến chiếu thành túi thời trang, Huỳnh cho biết, chiếu từng là vật dụng quen thuộc trong hầu hết gia đình Việt Nam nhưng dần vắng bóng trong đời sống hiện đại, đặc biệt với thế hệ trẻ. Chính sự mai một đó đã khiến anh trăn trở.

Nguyễn Huỳnh tiếc nuối khi những ký ức gắn liền cùng chiếu có thể sẽ dần bị quên lãng.

“Tôi tiếc những ký ức gắn liền với chiếu có thể bị lãng quên nên mong muốn đưa chất liệu này trở lại trong một hình thức mới, hiện đại và tiện dụng hơn”, anh nói.

Từ ý tưởng ban đầu đến sản phẩm hoàn chỉnh mất vài tháng nhưng thực tế là chuỗi ngày liên tục thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện. Bộ sưu tập túi đan từ chiếu ra đời không chỉ mang tính ứng dụng mà còn là cách kể lại câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ thiết kế.

Giải bài toán khó từ chất liệu “thô mộc”

Trong khi nhiều chất liệu truyền thống như lụa, gốm hay mây tre đã được khai thác rộng rãi, Huỳnh lựa chọn chiếu cói. Theo anh, chính cấu trúc đan đặc trưng và tính nhận diện cao của chất liệu này đã tạo nên bản sắc riêng, đồng thời cũng là thách thức lớn trong thiết kế.

Túi đan chiếu ra đời với hy vọng có thể mang những chất liệu truyền thống trở nên gần gũi hơn.

Ở giai đoạn đầu, đội ngũ của Huỳnh dành nhiều thời gian thử nghiệm màu sắc, form dáng để tạo ra sản phẩm vừa hợp xu hướng, vừa đảm bảo tính đa dụng. Tuy nhiên, việc xử lý chất liệu chiếu vốn thô cứng và khó tạo hình hơn vải thông thường lại không hề đơn giản.

“Để dung hòa giữa yếu tố thẩm mỹ và khả năng gia công là cả một quá trình dài thử, sai và làm lại”, anh chia sẻ.

Những hoài nghi ban đầu từ bạn bè, gia đình hay đối tác, đặc biệt về độ bền và cách bảo quản sản phẩm, cũng trở thành động lực để nhóm liên tục cải tiến. Theo Huỳnh, chính những câu hỏi đó giúp sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn trước khi đến tay khách hàng.

Đồng hành cùng nghệ nhân vươn tầm quốc tế

Một trong những yếu tố quan trọng trong hành trình phát triển sản phẩm là sự hợp tác với các nghệ nhân làng chiếu. Với kinh nghiệm lâu năm, họ vừa giúp đội ngũ hiểu rõ đặc tính chất liệu vừa chỉ ra những giới hạn thực tế trong quá trình sản xuất.

“Chúng tôi có thể đưa ra giải pháp sáng tạo phù hợp trong thiết kế và cách kể lại câu chuyện thương hiệu”, Huỳnh cho biết.

Trước đó, nhóm của Huỳnh từng nổi tiếng khi làm mô hình cà phê đựng trong ống tre.

Trong bối cảnh nhiều sản phẩm thủ công tìm cách hiện đại hóa, anh cho rằng điều quan trọng không phải là thay đổi bản chất chất liệu, mà là cách nó xuất hiện trong đời sống. Thiết kế cần đủ tinh gọn, dễ ứng dụng nhưng vẫn giữ lại những dấu hiệu nhận diện đặc trưng để người dùng nhận ra giá trị truyền thống.

Bên cạnh đó, yếu tố đa dụng cũng được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu linh hoạt của người trẻ từ đi học, đi làm đến sinh hoạt thường ngày.

Cân bằng giữa giá thành và phát triển bền vững

Hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên, nhóm của Huỳnh đặt mục tiêu giữ mức giá hợp lý để sản phẩm dễ tiếp cận hơn. Theo anh, khi một sản phẩm có giá phù hợp với số đông, cơ hội tồn tại lâu dài trên thị trường cũng cao hơn.

Các sản phẩm do nhóm Huỳnh thực hiện được định giá ở mức khá mềm, hướng đến nhóm khách hàng trẻ.

Chiếu cói được “thổi hồn” trở thành những món phụ kiện gây sốt với giới trẻ.

Bên cạnh đó, các phụ kiện làm từ cói như nón, dép hay thảm cũng được giới thiệu với mức giá phù hợp với nhóm khách hàng mà thương hiệu hướng tới.

Để làm được điều này, nhóm tối ưu hóa chi phí vận hành, tận dụng nguồn lực sẵn có và ưu tiên các hình thức truyền thông tự nhiên thay vì phụ thuộc vào quảng cáo tốn kém.

“Chúng tôi muốn đảm bảo chất lượng sản phẩm, đồng thời duy trì sản xuất thủ công theo hướng bền vững, nơi cả thương hiệu và người làm nghề đều có thể phát triển lâu dài”, anh nói.

Trong thời gian tới, thương hiệu của nhóm Huỳnh dự kiến mở rộng sang các bộ sưu tập mới, khai thác thêm nhiều chất liệu truyền thống khác gắn với các làng nghề Việt Nam, đặc biệt trong hệ sinh thái OCOP.

Dù chất liệu thay đổi, định hướng cốt lõi vẫn không đổi: tái cấu trúc các giá trị truyền thống trong những thiết kế hiện đại, tiện dụng.

Về lâu dài, Huỳnh kỳ vọng các sản phẩm không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước mà còn có thể tiếp cận quốc tế, góp phần lan tỏa nét đẹp thủ công và bản sắc văn hóa Việt.

“Chúng tôi mong muốn những giá trị truyền thống được giữ gìn và kể lại theo cách mới mẻ, sáng tạo hơn”, anh bày tỏ.

Ảnh: NVCC