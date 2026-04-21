Sinh viên HAU trình diễn 15 bộ sưu tập tốt nghiệp tại New Gene 2026, kết nối văn hóa và thời trang đương đại

SVO - Quy tụ gần 1.000 khán giả, New Gene 2026 do sinh viên CLB thời trang (HAU Fashion Club - HFC) phối hợp với Khoa Thiết kế mỹ thuật, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trực tiếp tổ chức đã giới thiệu 15 bộ sưu tập tốt nghiệp đặc sắc. Từ xây dựng ý tưởng, sản xuất đến vận hành sự kiện, chương trình cho thấy khả năng triển khai dự án, phối hợp nhân sự và tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên ngay trong quá trình đào tạo.

Diễn ra tối 20/4 dưới sự chỉ đạo của Khoa Thiết kế mỹ thuật và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chương trình New Gene 2026 do sinh viên ngành Thiết kế thời trang, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trực tiếp tổ chức đã giới thiệu 15 bộ sưu tập tốt nghiệp đa sắc, trong đó nổi bật là các bộ sưu tập khai thác yếu tố văn hóa Việt Nam. Mỗi bộ sưu tập là một cách tiếp cận riêng về phom dáng, chất liệu và ý tưởng, cho thấy khả năng nghiên cứu và chuyển hóa di sản vào thiết kế của các nhà thiết kế trẻ.

Không gian trình diễn thời trang do các thành viên HAU Fashion Club thực hiện, với phần dàn dựng và trình diễn thu hút sự chú ý của khán giả.

Nhiều tác phẩm tạo điểm nhấn khi lựa chọn các giá trị truyền thống làm nền tảng sáng tạo. “Chạm” của NTK Hoàng Lương Tiến khai thác nghề chạm bạc của người Nùng (Hà Giang), chuyển tải tinh thần thủ công qua các chi tiết tạo hình. “LUMORA” của NTK Nguyễn Thị Mỹ Linh lấy cảm hứng từ Hang Sơn Đoòng, sử dụng cấu trúc và chất liệu gợi hình khối thạch nhũ, đồng thời đặt ra vấn đề bảo tồn thiên nhiên. “Một giấc mộng” của NTK Lục Gia Nhật tái hiện nghề đúc đồng Ngũ Xã bằng ngôn ngữ thị giác hiện đại, trong khi “Ẩm” của NTK Phan Thùy Linh khai thác văn hóa trà với các chi tiết gợi hình ấm, chén và làn khói, tạo nên nhịp điệu thị giác tinh giản.

BST “Chạm” của NTK Hoàng Lương Tiến lấy cảm hứng từ nghề chạm bạc của người Nùng tại Hà Giang, với các chi tiết chạm khắc được đưa vào thiết kế.

BST “LUMORA” của NTK Nguyễn Thị Mỹ Linh lấy cảm hứng từ Hang Sơn Đoòng, với hình khối thạch nhũ được thể hiện qua phom dáng và chất liệu thiết kế.

BST “Một giấc mộng” của NTK Lục Gia Nhật lấy cảm hứng từ nghề đúc đồng Ngũ Xã, với các chi tiết và chất liệu được thể hiện trong thiết kế theo hướng đương đại.

BST “Ẩm” của NTK Phan Thùy Linh khai thác văn hóa trà với các chi tiết gợi hình ấm, chén và làn khói, tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ hiện đại.

Ngoài phần chuyên môn, sinh viên trực tiếp tham gia tổ chức và vận hành dự án, phối hợp nhiều khâu trong môi trường thực tế. Từ xây dựng ý tưởng, chuẩn bị sản xuất đến triển khai sự kiện, toàn bộ quy trình được tích hợp vào đào tạo thực hành, giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm và từng bước định hình năng lực nghề nghiệp ngay từ khi còn trên giảng đường.

New Gene 2026 tổ chức với sự tham gia của gần 100 thành viên Ban Tổ chức, hơn 50 cộng tác viên, trên 80 người mẫu và khoảng 60 nhân sự trang điểm. Tổng thể chương trình được vận hành bởi hơn 300 người, phân công theo từng vị trí cụ thể.

Theo sinh viên Phùng Vũ Thái Hà Chủ nhiệm HAU Fashion Club (HFC), quy trình triển khai được chia thành các giai đoạn, từ chuẩn bị nội dung đến tổ chức sự kiện. Thông tin được cập nhật liên tục qua các kênh liên lạc nội bộ, giúp các bộ phận phối hợp theo tiến độ chung.

Cơ cấu của CLB gồm Ban Chủ nhiệm và 4 phân ban: Chuyên ngành (thiết kế, catwalk, stylist), Sự kiện (tổ chức), Truyền thông (nội dung, hình ảnh) và Đối ngoại (làm việc với đối tác). Cách phân chia này giúp các nhóm thực hiện đúng chức năng và hạn chế chồng chéo công việc.

Quá trình tổ chức bao gồm sự phối hợp giữa nhiều bộ phận trong một show thời trang. Các khâu từ chuẩn bị đến vận hành có liên kết trực tiếp, với tiến độ và chất lượng gắn với từng nhóm. Hoạt động này tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận quy trình tổ chức và vận hành một chương trình thời trang.

New Gene 2026 được triển khai trong khoảng hơn 2 tháng, trong bối cảnh toàn bộ ekip đều là sinh viên ngành Thiết kế thời trang, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đồng thời phải duy trì việc học và hoàn thành đồ án. Theo Ban Tổ chức, chương trình năm nay diễn ra sớm hơn kế hoạch thường niên, nên thời gian chuẩn bị được rút gọn, đòi hỏi các nhóm phải phân bổ công việc và tiến độ cụ thể.

Quy trình tổ chức được chia thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung xây dựng concept, định hướng hình ảnh và lựa chọn các bộ sưu tập tham gia. Tiếp đó là khâu sản xuất và truyền thông, gồm thiết kế ấn phẩm, triển khai nội dung trên các nền tảng. Song song, các hoạt động hậu cần được thực hiện như casting người mẫu, fitting trang phục, chuẩn bị sân khấu, âm thanh - ánh sáng và làm việc với đối tác. Trước thời điểm diễn ra, ekip tiến hành diễn tập và tổng duyệt để kiểm tra toàn bộ vận hành.

Trong quá trình chuẩn bị, sinh viên chủ động làm việc với các đối tác bên ngoài, từ tài trợ đến các đơn vị kỹ thuật, qua đó tiếp cận quy trình tổ chức sự kiện trong môi trường thực tế. Các nhóm quản lý đảm nhận việc điều phối nhân sự, theo dõi tiến độ và xử lý công việc phát sinh giữa các bộ phận.

Chương trình đồng thời là hoạt động đánh dấu 10 năm đào tạo ngành Thiết kế thời trang, hướng tới chào mừng Kỷ niệm 5 năm thành lập Khoa Thiết kế mỹ thuật, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Theo đó, định hướng đào tạo tập trung vào khả năng triển khai ý tưởng thành sản phẩm và tăng cường trải nghiệm thực tế thông qua các dự án, giúp sinh viên làm quen với quy trình làm nghề ngay trong quá trình học.