Sinh viên hưởng ứng ‘Earth Day Việt Nam 2026’, lan tỏa ý thức sống xanh trong cộng đồng

SVO - Sáng 19/4, chiến dịch “Earth Day Việt Nam 2026” do Xanh Việt Nam phát động đã diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh thành với sự tham gia của hàng nghìn tình nguyện viên. Tại điểm cầu Hà Nội, gần 400 tình nguyện viên đã trực tiếp tham gia thu gom được 219 bao rác, làm sạch khu vực chân cầu Nhật Tân, góp phần cải thiện môi trường đô thị. Không chỉ dừng lại ở hoạt động tình nguyện, chiến dịch còn góp phần lan tỏa văn hóa “sống xanh” tới cộng đồng thế hệ trẻ.

Đông đảo các bạn sinh viên, tình nguyện viên tham gia chiến dịch “Earth Day Việt Nam 2026” tại điểm cầu Hà Nội.

Sức lan tỏa từ cộng đồng

Khởi động cách đây một tháng nhằm hưởng ứng Ngày Trái Đất (22/4) và hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), chiến dịch “Earth Day Việt Nam 2026” do Xanh Việt Nam phát động đã tạo nên một làn sóng xanh mạnh mẽ trên 34 tỉnh thành. Theo Nguyễn Khánh Ly - Thủ lĩnh Xanh Hà Nội, điểm nhấn của năm nay không chỉ nằm ở quy mô mở rộng, mà còn ở sự kết nối sâu rộng với các ban ngành lãnh đạo như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, giúp thông điệp bảo vệ môi trường lan tỏa chính thống và sâu sát hơn đến từng địa phương.

Sinh viên, tình nguyện viên ghi lại khoảnh khắc tham gia chiến dịch “Earth Day Việt Nam 2026” tại Hà Nội.

Không dừng lại ở những hoạt động tình nguyện thuần túy, chiến dịch năm nay còn mang tham vọng xác lập kỷ lục Việt Nam. Sự đồng hành của các đại sứ truyền cảm hứng như Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Đoàn Thu Thủy, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, Đại sứ truyền cảm hứng Đinh Viết Tường, cùng nhiều nghệ sĩ trẻ đã giúp sức hút của phong trào lan tỏa vượt ngoài phạm vi của những nhóm tình nguyện đơn lẻ. Tại Hà Nội, dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng với sự chung tay của đông đảo sinh viên và người dân, khu vực chân cầu Nhật Tân đã nhanh chóng “khoác lên mình diện mạo mới” thông qua hoạt động thu gom rác thải quy mô lớn.

Chia sẻ về sự chuyển mình của lối “sống xanh” trong giới trẻ, Nguyễn Khánh Ly cho rằng “xu hướng” hay “ý thức” đều là những điểm khởi đầu cần thiết. Bản thân cô cũng từng bắt đầu từ sự tò mò của một người trẻ, nhưng rồi chính quá trình trải nghiệm đã hun đúc nên một tình yêu môi trường tự nguyện. “Đến khi bạn nhận thấy mình phù hợp, khi nhìn thấy rác thải bị vứt bỏ mà cảm thấy nhói lòng, đó là lúc lối sống xanh đã thực sự thẩm thấu và trở thành một phần nhịp đập trong chính trái tim bạn”, cô nàng chia sẻ.

Thủ lĩnh của Xanh Hà Nội, Nguyễn Khánh Ly phát biểu tại lễ khai mạc của chiến dịch.

Sự tham gia tích cực của sinh viên cùng sự tổ chức bài bản không chỉ giúp chiến dịch hiện thực hóa mục tiêu xác lập kỷ lục, mà quan trọng hơn, đã gieo những hạt mầm tử tế, giúp lối sống xanh dần trở thành một phần bản sắc không thể thiếu của thế hệ trẻ hôm nay.

“Sống xanh” trong sinh viên: Từ ý thức đến hành động

Chiến dịch hưởng ứng Ngày Trái Đất 2026 đã thu hút đông đảo các sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Trong không khí sôi nổi ấy, tinh thần nhiệt huyết của các bạn trẻ không dừng lại ở những khẩu hiệu, mà được chuyển hóa thành hành động khi cùng nhau làm sạch khu vực chân cầu Nhật Tân. Tuy nhiên, khi nhìn sâu hơn, mỗi bạn trẻ lại có cách lý giải khác nhau về động lực tham gia: người coi đó là trách nhiệm lâu dài, người cho rằng vẫn còn yếu tố xu hướng chi phối.

Hà Thị Ngọc Ánh và Đào Ngọc Mai, sinh viên khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng là thành viên đội Vì môi trường cho biết đã từng tham gia chiến dịch từ năm trước và tiếp tục quay lại trong năm nay khi được các anh chị trong đội giới thiệu.

Đánh giá về tinh thần của các bạn trẻ khi tham gia thu gom rác thải, Ngọc Ánh chia sẻ: “Phần lớn các bạn sinh viên đều rất nhiệt tình, chăm chỉ và sẵn sàng hỗ trợ nhau trong quá trình nhặt rác”. Cùng quan điểm, Ngọc Mai cho biết đây đã trở thành hoạt động quen thuộc của đội, được lan tỏa từ các thế hệ đi trước. Khi nói về lối ‘sống xanh’, hai bạn nhấn mạnh: “Đây không phải là một xu hướng nhất thời mà là điều quan trọng, cần được duy trì lâu dài trong cuộc sống của mỗi người”.

Lê Thị Hoài Thương (đội mũ đỏ), sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết cô tham gia với mong muốn góp phần cải thiện môi trường sống một cách thiết thực: “Mình luôn sẵn sàng tham gia dọn dẹp để trả lại không gian xanh, sạch, đẹp cho cộng đồng”.

Nhận xét về sự tham gia của sinh viên, Hoài Thương đánh giá cao tinh thần của các bạn trẻ: “Mình thấy sự quan tâm đến môi trường của sinh viên hiện nay rất rõ rệt, hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện năng lượng và mong muốn đóng góp tích cực cho môi trường đô thị”.

Biết đến chiến dịch thông qua các hội nhóm sinh viên tình nguyện trên mạng xã hội, Bùi Đức Tiến Minh (sinh năm 2006), sinh viên khoa Ngoại ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội tham gia với mong muốn mỗi cá nhân nâng cao nhận thức để có thể chung tay bảo vệ môi trường một cách bền vững hơn.

Tham gia hoạt động với xuất phát điểm từ sự yêu thích các hoạt động sống xanh và thiện nguyện, dù đi một mình nhưng vẫn cảm thấy hào hứng khi được góp phần làm điều có ích cho môi trường, Hoàng Lam Giang (sinh năm 2006), sinh viên Xuất bản điện tử, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết lối sống xanh trong giới trẻ hiện nay chịu tác động từ cả xu hướng và ý thức cá nhân; trong đó, xu hướng giúp lan tỏa, còn ý thức mới là yếu tố quyết định để duy trì hành động lâu dài.

Sinh viên tham gia thu gom rác thải tại khu vực chân cầu Nhật Tân (Hà Nội).

Từ thực tế chiến dịch Earth Day 2026, có thể thấy văn hóa “sống xanh” trong thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên, đang dần chuyển từ nhận thức sang hành động cụ thể. Trong đó, “xu hướng” đóng vai trò khơi gợi sự quan tâm và tạo hiệu ứng lan tỏa, còn “ý thức” là yếu tố then chốt giúp duy trì các hành động bảo vệ môi trường một cách lâu dài. Sự kết hợp này cho thấy người trẻ không chỉ dừng lại ở việc hưởng ứng phong trào mà đã bắt đầu hình thành thói quen hành động vì môi trường.

Những chuyển biến này cho thấy “sống xanh” không còn là một trào lưu mang tính thời điểm mà đang dần trở thành một phần trong đời sống thường ngày của giới trẻ. Khi ý thức cá nhân được củng cố qua trải nghiệm thực tế, mỗi hành động nhỏ không chỉ mang tính tự phát mà còn hướng tới sự duy trì lâu dài. Đây cũng là nền tảng để hình thành một lối sống có trách nhiệm, trong đó việc bảo vệ môi trường trở thành tiêu chí phản ánh nhận thức và vai trò của thế hệ mới trong xã hội hiện đại.

Ảnh: Minh Hiền - Nam Phạm