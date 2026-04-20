Sinh viên Cần Thơ viết tiếp hành trình ‘5 tốt’ bằng những con số biết nói

SVO - Hơn 4.000 ‘Sinh viên 5 tốt’, hơn 30.000 lượt sinh viên khoác áo xanh tình nguyện, hàng trăm công trình cộng đồng trải dài… - không chỉ là những con số, đó là dấu ấn của một thế hệ sinh viên Cần Thơ đang trưởng thành qua từng hoạt động, từng hành trình cống hiến.

Tại Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ diễn ra ngày 19/4 tại trường ĐH Nam Cần Thơ, bức tranh nửa chặng đường của Hội Sinh viên TP. Cần Thơ hiện lên với nhiều gam màu tích cực. Từ giảng đường đến các chiến dịch tình nguyện, từ sân chơi học thuật đến những hoạt động vì cộng đồng, sinh viên thành phố không đứng ngoài nhịp phát triển chung mà chủ động nhập cuộc.

Hiện, toàn thành phố có khoảng 65.000 hội viên, sinh viên, sinh hoạt tại 12 đơn vị trực thuộc và hơn 100 câu lạc bộ, đội, nhóm. Từ nền tảng đó, phong trào 'Sinh viên 5 tốt' được lan tỏa sâu rộng. Hơn 4.000 cá nhân được vinh danh là minh chứng cho nỗ lực rèn luyện toàn diện của sinh viên.

Ở phía sau những danh hiệu là những hỗ trợ thiết thực. Hơn 2 tỉ đồng học bổng được trao, nhiều chương trình hướng nghiệp, kết nối việc làm được tổ chức, giúp sinh viên tự tin hơn trên hành trình lập thân, lập nghiệp.

Anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội Sinh viên TP. Cần Thơ.

Đặc biệt, phong trào tình nguyện tiếp tục là điểm sáng. Hơn 30.000 lượt sinh viên tham gia các chiến dịch như 'Mùa Hè Xanh', 'Tiếp sức mùa thi', thực hiện hơn 500 công trình, phần việc với tổng giá trị trên 10 tỉ đồng – những đóng góp cụ thể cho an sinh xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Lâm Tùng – Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật của sinh viên Cần Thơ, đặc biệt là các hoạt động đã làm lợi hơn 10 tỉ đồng cho xã hội. Theo anh, trong bối cảnh đất nước bắt đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các bạn trẻ Cần Thơ đã nhanh chóng triển khai nhiều phong trào, tạo ra kết quả rõ nét, mang tính nêu gương cho các địa phương khác.

Anh Lâm Tùng – Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Anh Lâm Tùng cũng nhấn mạnh, thời gian tới các cấp Hội cần phát huy hơn nữa vai trò tiên phong của sinh viên trong nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; đồng thời tiếp tục lấy sinh viên làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Cùng chung định hướng, lãnh đạo TP. Cần Thơ yêu cầu các cấp Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất phong trào ‘Sinh viên 5 tốt’ và tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cho sinh viên.

Công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ 'Sinh viên 5 tốt' cấp thành phố tại Hội nghị.

Khép lại nửa nhiệm kỳ, Hội Sinh viên TP. Cần Thơ kiện toàn bộ máy, ra mắt Câu lạc bộ ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp thành phố và tuyên dương nhiều cán bộ Hội tiêu biểu. Những bước đi này tạo thêm nền tảng để phong trào tiếp tục lan tỏa.

Một nửa chặng đường đã qua, với nhiều kết quả cụ thể. Nhưng điều đọng lại không chỉ là thành tích, mà là tinh thần của một thế hệ sinh viên đang học cách sống có trách nhiệm, biết hành động vì cộng đồng – và kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp trong hành trình trưởng thành.