Màn popping tại 'Swinchellasia 2026' và thông điệp về tinh thần dám nhập cuộc của sinh viên từ lãnh đạo Asia Vietnam

Ngày 18/4, TS David Hoang - Viện trưởng Viện Đại học Quốc tế FPT, Giám đốc Asia Vietnam xuất hiện trên sân khấu đại nhạc hội 'Swinchellasia 2026' với tiết mục popping trên nền nhạc 'Thriller'. Màn trình diễn không chỉ tạo điểm nhấn cho lễ hội, mà còn gợi mở hình ảnh một người đứng đầu nhà trường trẻ trung, gần gũi và sẵn sàng đồng hành cùng sinh viên trong đời sống học đường.

Lấy ý tưởng từ hình ảnh DNA, Swinchellasia 2026 được tổ chức như một lễ hội kết nối, nơi mỗi sinh viên, dù theo học Công nghệ bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo, Quản trị kinh doanh hay Tài chính, đều được xem là một “mảnh ghép” tạo nên cộng đồng năng động và đa sắc màu của Asia Vietnam.

Màn popping mang màu sắc Michael Jackson và thông điệp nhập cuộc

Giữa không khí đêm hội ấy, phần trình diễn của TS David Hoang trở thành một trong những khoảnh khắc thu hút nhiều sự chú ý. Xuất hiện với tạo hình gợi nhắc đến “ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson, ông mang đến một tiết mục giàu năng lượng, góp thêm màu sắc riêng cho sân khấu lễ hội.

TS Hoàng Việt Hà gây ấn tượng với màn trình diễn popping lấy cảm hứng từ Michael Jackson.

Theo TS David Hoang, mỗi năm chương trình sẽ mang một màu sắc biểu diễn khác nhau. Năm nay, ông lựa chọn hình tượng Michael Jackson và thể hiện trên nền nhạc Thriller, từ trang phục đến tinh thần sân khấu, với mong muốn tạo nên một tiết mục có cá tính và dấu ấn riêng.

Về mặt biểu diễn, popping là kiểu vũ đạo tạo ấn tượng bằng những điểm nhấn dứt khoát, cảm giác “bật” trong chuyển động cơ thể và sự ăn khớp chặt chẽ với tiết tấu âm nhạc. Khi đặt trong tổng thể sân khấu lễ hội, phong cách này không chỉ làm tăng hiệu ứng thị giác, mà còn gợi ra tinh thần dám bước lên, dám thể hiện và hòa vào năng lượng chung của tập thể. Với TS David Hoang, đây cũng là dạng vận động quen thuộc mà ông vẫn thường tập luyện.

“Là người lãnh đạo, tôi nghĩ mình cần chủ động làm gương, sẵn sàng đồng hành và tham gia cùng mọi người để lan tỏa tinh thần tích cực”, TS David Hoang nhấn mạnh.

Việc trực tiếp bước lên sân khấu và hòa vào không khí lễ hội khiến tiết mục mang ý nghĩa nhiều hơn một màn trình diễn thông thường. Phần thể hiện ấy vừa tạo điểm nhấn cho đêm hội, vừa khắc họa hình ảnh một người lãnh đạo gần gũi, sẵn sàng đồng hành cùng sinh viên.

Giám đốc Asia Vietnam cho rằng, giá trị lớn nhất của tiết mục nằm ở tinh thần cùng nhau tham gia và tạo nên năng lượng tích cực.

“Điều tôi vui nhất là không chỉ sinh viên mà cả cán bộ, giảng viên đều tham gia rất nhiệt tình. Chính sự dám làm, dám bước lên sân khấu, dám thể hiện mình đã tạo nên một phong trào sôi nổi, vui vẻ và truyền cảm hứng tích cực cho tập thể”, TS David Hoang chia sẻ.

Ông cho biết, do công việc bận rộn nên thời gian chuẩn bị cho tiết mục không nhiều, phần trình diễn khó tránh khỏi những điểm chưa thật sự trọn vẹn. Nhưng hơn cả sự hoàn hảo, điều ông trân trọng là tinh thần cùng nhau luyện tập, tham gia, lan tỏa năng lượng tích cực. Theo ông, đó mới là giá trị đáng quý nhất mà tiết mục mang lại.

Môi trường học tập quốc tế không chỉ được đo bằng học thuật

Trong không gian lễ hội, nơi thầy cô và sinh viên cùng hòa vào bầu không khí chung, hình ảnh ấy gợi mở một sắc thái khác của môi trường đại học quốc tế: Cởi mở, giàu kết nối và nhiều trải nghiệm.

Từ góc nhìn của sinh viên, điều đọng lại sau phần trình diễn của TS David Hoang không dừng ở sự sôi động trên sân khấu, mà còn là cảm giác gần gũi và nguồn năng lượng tích cực từ chính người đứng đầu nhà trường.

Nguyễn Huy Hiệu - sinh viên ngành Công nghệ bán dẫn Asia Vietnam cho biết, điều khiến em ấn tượng nhất là việc TS. David Hoang xuất hiện gần gũi và hòa mình vào không khí của sinh viên.

“Đây cũng là lần đầu tiên em được trải nghiệm một sự kiện có không khí sôi động và rực rỡ như vậy ở môi trường đại học. Em cảm nhận ngôi trường này mang đến cho mình nhiều điều mới lạ, vừa trong học tập vừa trong cách kết nối con người với nhau. Khi việc học đôi lúc khá áp lực, những hoạt động như thế này giống như một khoảng nghỉ tích cực để tụi em được tiếp thêm năng lượng”, Hiệu chia sẻ.

Cùng chung cảm nhận đó, Trần Gia Huy - sinh viên ngành Công nghệ bán dẫn Asia Vietnam cho rằng, một môi trường học tập tích cực không chỉ giúp sinh viên phát triển về học thuật, mà còn tạo điều kiện để các bạn dễ hòa nhập, tự tin tham gia và cảm nhận rõ sự đồng hành từ thầy cô.

“Với em, học trong một môi trường như vậy giúp sinh viên dễ hòa nhập hơn và cũng gần gũi hơn với giảng viên. Sau những hoạt động như thế này, khoảng cách giữa thầy cô và sinh viên dường như được rút ngắn lại”, Gia Huy nói.

Không chỉ là một đêm hội sinh nhật, Swinchellasia 2026 còn cho thấy rõ hơn diện mạo của một môi trường học tập quốc tế, nơi học thuật đi cùng kết nối, trải nghiệm và đời sống sinh viên nhiều năng lượng. Trong không khí ấy, việc thầy và trò cùng hiện diện, cùng tham gia và cùng tạo nên nhịp cảm xúc chung cũng là một phần của văn hóa học đường mà Asia Vietnam đang hướng tới.