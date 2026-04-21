Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 14, khóa XII: Sơ kết chiến lược phát triển thanh niên: Phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập

SVO - Phát biểu tại Hội nghị, anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn yêu cầu việc đánh giá 5 năm Chiến lược phát triển thanh niên phải phản ánh đúng tình hình ở cơ sở, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể thay vì chỉ dừng ở các con số tích cực.

Sáng 21/4, tại Hà Nội, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị lần thứ 14, khóa XII nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2021 – 2030.

Hội nghị do anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì.

Phát biểu khai mạc, anh Bùi Quang Huy cho biết, đây là chiến lược tổng thể do Chính phủ ban hành, có sự tham gia của 14 bộ, ngành, với 28 đề án. Trong đó, tổ chức Đoàn hiện trực tiếp chủ trì 5 đề án trọng tâm, sau khi được Thủ tướng thống nhất điều chỉnh.

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh yêu cầu các đại biểu nghiên cứu kỹ báo cáo, góp ý trên cơ sở thực tiễn tại địa phương để hoàn thiện nội dung, đảm bảo phản ánh đúng tình hình công tác thanh niên trên toàn quốc.

“Việc sơ kết không chỉ dừng ở các con số mà phải đề xuất được những giải pháp khoa học, hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn lực và cơ chế cho công tác Đoàn trong giai đoạn tiếp theo”, anh Bùi Quang Huy nói.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, giai đoạn 2021 – 2025, thanh niên Việt Nam tiếp tục là lực lượng đông đảo, có trình độ ngày càng cao, năng động, sáng tạo và thích ứng nhanh với môi trường số. Tuy nhiên, nhóm này cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, như áp lực việc làm, hạn chế về kỹ năng và các vấn đề sức khỏe tâm lý.

Trên cơ sở đó, T.Ư Đoàn đã chủ động tham mưu, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chiến lược. Đáng chú ý, 5 đề án lớn đã được trình Thủ tướng ban hành, tập trung vào các lĩnh vực như giáo dục lý tưởng cách mạng trên không gian mạng, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển tài năng trẻ, nâng cao năng lực tình nguyện và hội nhập quốc tế.

Việc triển khai được lồng ghép trong các phong trào lớn như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”... tạo sự đồng bộ trong toàn hệ thống.

Công tác tuyên truyền, quán triệt chiến lược được triển khai rộng khắp với gần 69.000 hội nghị, thu hút hơn 16,9 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Trên môi trường số, gần 2 triệu sản phẩm truyền thông được triển khai, đạt hơn 20 tỷ lượt tiếp cận.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa Đoàn với các bộ, ngành và địa phương được tăng cường, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực cho phát triển thanh niên. Các hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo và thanh niên được duy trì thường xuyên, tập trung vào các vấn đề thiết thực như việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số.

Ở cấp triển khai, các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ hơn 20.000 dự án khởi nghiệp, tổ chức hàng nghìn hoạt động đào tạo kỹ năng, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, với hàng triệu lượt thanh niên được tuyên dương.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho thanh niên cũng được chú trọng thông qua hàng trăm nghìn hoạt động văn hóa, thể thao và chương trình tư vấn tâm lý.

Theo đánh giá chung, sau 5 năm triển khai, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đã góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế, đồng thời tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo, với yêu cầu ngày càng cao về tính thực chất và hiệu quả.