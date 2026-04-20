Hội Sinh viên Hải Phòng chuẩn bị Đại hội lần thứ I, nhấn mạnh vai trò sinh viên trong tình nguyện và công nghệ

SVO - T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam yêu cầu hoàn thiện văn kiện Đại hội Hội Sinh viên TP. Hải Phòng theo hướng cụ thể, gắn thực tiễn, trong đó nhấn mạnh vai trò sinh viên ở các lĩnh vực tình nguyện, công nghệ và khởi nghiệp.

Ngày 20/4, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên TP. Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2028. Hội nghị do anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì.

Báo cáo tại Hội nghị, Ban Thư ký Hội Sinh viên TP. Hải Phòng cho biết, các nội dung chuẩn bị Đại hội đã được triển khai đồng bộ, gồm dự thảo văn kiện, đề án nhân sự và chương trình làm việc. Đến nay, các hạng mục cơ bản đảm bảo tiến độ.

Đánh giá công tác chuẩn bị, lãnh đạo T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhận định, các đề án được xây dựng chặt chẽ, phân công rõ nhiệm vụ cho từng tiểu ban, đáp ứng yêu cầu tổ chức Đại hội.

Tuy nhiên, Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện văn kiện theo hướng cụ thể hóa các chủ trương gắn với hoạt động của tổ chức Hội.

Trong đó, nội dung tình nguyện được yêu cầu làm rõ theo định hướng “mỗi trường học là một dự án tình nguyện cụ thể”, nhằm tạo sản phẩm rõ ràng, có tính ứng dụng. Đồng thời, cần bổ sung giải pháp để sinh viên tham gia giải quyết các bài toán công nghệ phục vụ phát triển đô thị.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Với lĩnh vực khởi nghiệp, văn kiện cần đưa ra các giải pháp khả thi hơn, hướng đến xây dựng môi trường hỗ trợ sinh viên sáng tạo, lập nghiệp.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên TP. Hải Phòng lần thứ I, được kỳ vọng sẽ định hình các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố trong giai đoạn 2026 – 2028.