Sinh viên Nhân Văn TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội tranh tài, tìm hiểu về di sản văn hoá Việt Nam

SVO - Ngày 21/4 vừa qua tại Hội trường Văn khoa, vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Gấm Vóc Non Sông” chính thức diễn ra với sự tranh tài của 6 thí sinh. Đây là cuộc thi tìm hiểu về di sản văn hoá Việt Nam có quy mô toàn quốc dành cho sinh viên Nhân Văn của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiết mục văn nghệ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, PGS. TS. Lê Thị Ngọc Điệp - Bí thư Đảng ủy Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM cho biết, đây là lần thứ hai cuộc thi được tổ chức, kết hợp giữa hai đơn vị, đánh dấu bước phát triển “One USSH” sâu rộng, hình thành một chỉnh thể thống nhất trong sự đa dạng. “Cuộc thi là nơi khơi dậy tình yêu quê hương, biến kiến thức thành hành động cụ thể để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại” - PGS khẳng định.

Các thí sinh tranh tài ở phần thi Kiến thức.

Bạn Tô Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Đoàn trường ĐH KHXH&NV ĐHQGHN, bày tỏ: “Phần Chào sân được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa giúp khán giả dễ dàng hình dung văn hóa được thể hiện trong mỗi cá nhân ra sao. Phần Kiến thức mang lại sự hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa, trong khi phần Tranh biện giúp định hướng tư duy đúng đắn về vấn đề này. Đây là một cách sắp xếp từng phần thi rất hay và phù hợp. Các phần thi đã góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc đến với mọi người”.

Bạn Phùng Thế Anh (sinh viên khoa Triết học và Quản lý, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN) trình diễn tiết mục của phần thi Chào sân.

Ở phần thi Chào sân, các thí sinh đã sử dụng đa dạng hình thức thể hiện theo hướng sân khấu hóa để giới thiệu bản thân, qua đó làm nổi bật chủ đề “Thế hệ trẻ với trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên mới”. Trải qua 3 vòng thi, Quán quân đã gọi tên sinh viên Nguyễn Ngọc Bảo (khoa Lịch sử và Quan hệ quốc tế, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM). Thí sinh đã ghi dấu ấn nhờ sự bình tĩnh, tự tin cùng với những lập luận sắc bén xuyên suốt hành trình tại cuộc thi Gấm Vóc Non Sông 2026. “Việc gìn giữ văn hóa bắt đầu từ những điều rất đơn giản: nói với nhau những lời tử tế, mặc áo dài không chỉ vì lễ nghi mà còn từ niềm tự hào, hay chủ động chia sẻ những nội dung tích cực về văn hóa trên các nền tảng truyền thông, đặc biệt trong những dịp trọng đại của dân tộc. Từ những điều đơn giản ấy, kết hợp với việc học hỏi và hiểu rõ nền tảng văn hóa, mỗi người có thể sáng tạo một cách phù hợp để văn hóa tiếp tục sống và phát triển trong đời sống hiện đại” - Bảo Ngọc chia sẻ.

Hai sinh viên xuất sắc vượt qua vòng Tranh biện, tiến vào phần thi Bản lĩnh để tranh ngôi vị Quán quân.

Chung cuộc, Giải nhì thuộc về 3 sinh viên trường ĐH KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hai giải khuyến khích thuộc về sinh viên trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Vượt xa một khuôn khổ của một cuộc tranh tài, cuộc thi đã gửi gắm một thông điệp đầy ý nghĩa: văn hóa sẽ luôn được gìn giữ và phát huy bởi những người trẻ đầy bản lĩnh và trách nhiệm.

