Nữ sinh nhận học bổng toàn phần, theo đuổi Digital Marketing với nhiều dấu ấn học thuật và dự án cộng đồng

SVO - Nguyễn Mai Linh (sinh năm 2006, Nam Định), sinh viên ngành Digital Marketing, Trường Đại học FPT Hà Nội, đạt học bổng 100% và ghi dấu qua nhiều thành tích như Giải Ba Khoa học Kỹ thuật cấp Tỉnh 2024, Top 20 “The Incubation”, Top 15 “Ecohack” và là một trong những người chiến thắng VinFast x NAS Academy Challenge. Bên cạnh học tập, Mai Linh triển khai các dự án “Lặng Sóng” về phòng chống đuối nước và “Hola Bus” hỗ trợ sinh viên về quê, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực PR – Marketing.

Học bổng toàn phần, bước đệm để hiện thực hóa giấc mơ công dân toàn cầu

Với mong muốn trở thành “công dân toàn cầu”, Mai Linh sớm xác định con đường chinh phục học bổng là cơ hội duy nhất để vượt qua rào cản tài chính. Từ một học sinh trường huyện, Mai Linh chủ động tìm kiếm và tham gia các sân chơi học thuật, từng bước khẳng định bản thân qua thành tích lọt Top 15 cuộc thi khởi nghiệp Ecohack của Đại học Western Sydney và vào vòng đối đầu cuộc thi Talk Green Future do Vingroup tổ chức. Những trải nghiệm đó đã giúp cô giành được học bổng Pioneer của Swinburne University và đặc biệt là học bổng 100% ngành Digital Marketing tại Đại học FPT Hà Nội - nơi Mai Linh lựa chọn để bắt đầu hành trình học tập của mình.

Nguyễn Mai Linh là sinh viên ngành Digital Marketing, Trường Đại học FPT Hà Nội.

Chia sẻ về dấu mốc này, Mai Linh cho biết: “Học bổng 100% vừa là món quà vô giá, vừa là một ‘áp lực tích cực’. Nó giúp mình giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình và có thể toàn tâm theo đuổi đam mê. Đồng thời, mình cũng ý thức rõ phải nỗ lực không ngừng để xứng đáng với sự kỳ vọng của nhà trường”. Trong môi trường quy tụ nhiều sinh viên xuất sắc, Mai Linh không cho phép bản thân dừng lại, mà liên tục thử thách giới hạn qua các hoạt động thực tiễn như đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm Business Club, dẫn dắt các dự án cộng đồng “Lặng Sóng” hay dự án kinh doanh “Hola Bus”. Với cô, học bổng không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình phát triển bản thân và đầy khát vọng.

Mai Linh tại lễ tôn vinh sinh viên xuất sắc.

Từ giải thưởng học thuật đến sân chơi quốc tế

Trong quá trình học tập và trải nghiệm, Mai Linh liên tục ghi dấu ấn qua nhiều thành tích như Giải Ba Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh năm 2024, Top 20 cuộc thi “The Incubation”, Top 15 “Ecohack” của Đại học Western Sydney và là một trong những gương mặt chiến thắng tại VinFast x NAS Academy Challenge. Theo Mai Linh, những cuộc thi này không chỉ là thành tích, mà còn là “phòng thí nghiệm” thực tế giúp hình thành tư duy của một người làm marketing hiện đại.

Mai Linh tại cuộc thi Tiếng nói xanh.

Không dừng lại ở tư duy thực chiến, các cuộc thi về phát triển bền vững như “Talk Green Future” do Quỹ Vì Tương Lai Xanh tổ chức còn góp phần thay đổi cách nhìn của Mai Linh về marketing. Từ ý tưởng phát triển sản phẩm dép làm từ bã cà phê, cô nhận ra marketing không chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm, mà còn là quá trình truyền tải những giá trị có trách nhiệm với môi trường và xã hội. “Mình hiểu rằng một thương hiệu mạnh không chỉ bán sản phẩm, mà phải giải quyết được vấn đề thực tiễn. Đồng thời, mọi thông điệp truyền thông cần dựa trên sự chân thực, minh bạch, bởi nếu chỉ ‘tẩy xanh’ thì rất dễ bị nhận ra”, Mai Linh cho biết. Theo cô, người tiêu dùng trẻ ngày nay không chỉ lựa chọn sản phẩm, mà còn đồng hành với những giá trị mà thương hiệu theo đuổi, từ đó tạo nên sự gắn kết bền vững.

Mai Linh cùng các bạn thực hiện dự án “Hola Bus” hỗ trợ sinh viên về quê.

Ở vai trò Chủ nhiệm Business Club Gen 13, Mai Linh tiếp tục thể hiện năng lực tổ chức và kết nối khi xây dựng môi trường học tập năng động cho hơn 90 thành viên. Trước những thách thức về sự gắn kết nội bộ và thiếu hụt hoạt động thực tiễn, cô đã triển khai các chương trình kết nối nhằm tái tạo văn hóa CLB, đồng thời phát triển các dự án kinh doanh để sinh viên có cơ hội “học đi đôi với hành”. Song song với đó, Mai Linh chủ động mở rộng mạng lưới hợp tác với các tổ chức như AIESEC và VSAC, tạo điều kiện để thành viên tiếp cận với môi trường quốc tế và tư duy lãnh đạo hiện đại.

Phát triển toàn diện qua dự án, thực tập và cộng đồng

Từ những quan sát đời sống xung quanh, Mai Linh lựa chọn phát triển các dự án cá nhân theo hướng giải quyết nhu cầu cụ thể của cộng đồng, thay vì dừng lại ở ý tưởng mang tính hình thức. Với dự án “Lặng Sóng” về phòng chống đuối nước, Mai Linh đảm nhận vai trò trưởng nhóm và triển khai cách tiếp cận đa phương tiện, kết hợp giữa cẩm nang (bản in, E-book) và trải nghiệm thực tế ảo VR nhằm tăng khả năng tiếp cận cho người trẻ. “Mình nhận ra rằng khi công nghệ và nội dung được triển khai phù hợp, các thông điệp giáo dục sẽ dễ tiếp nhận hơn, đặc biệt với giới trẻ”, Mai Linh chia sẻ. Trong khi đó, dự án “Hola Bus” lại được vận hành như một mô hình kinh doanh hướng đến lợi ích cộng đồng, giải quyết nhu cầu di chuyển của sinh viên dịp Tết. Với vai trò điều phối, Mai Linh cùng đội ngũ 20 thành viên xây dựng kế hoạch vận hành và truyền thông, qua đó vừa tạo ra doanh thu, vừa đảm bảo tính an toàn, thuận tiện cho người sử dụng. Theo cô, điểm chung của các dự án là phải cân bằng giữa giá trị xã hội và khả năng triển khai thực tế.

Mai Linh khi chính thức nhận vị trí Chủ nhiệm Business Club Gen 13.

Mai Linh trong buổi nhận chuyển giao từ Chủ nhiệm cũ.

Kỳ thực tập tại Asia University Vietnam trong bộ phận PR & Marketing tiếp tục giúp Mai Linh hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp trong môi trường làm việc tiêu chuẩn quốc tế. Tại đây, cô được tiếp cận quy trình xây dựng và triển khai nội dung một cách hệ thống, từ khâu lên ý tưởng đến quản lý tiến độ và đánh giá hiệu quả. Đồng thời, việc tham gia sản xuất các ấn phẩm truyền thông đa kênh cũng giúp cô rèn luyện khả năng điều chỉnh thông điệp theo từng nhóm đối tượng, từ sinh viên đến đối tác, đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu.

Mai Linh trong cuộc thi Ecohack của Western Sydney University.

Song song với đó, vai trò Head of Media tại Cộng đồng Đại sứ Sinh viên Việt Nam (VSAC) mang đến cho Mai Linh môi trường rèn luyện năng lực lãnh đạo và quản trị truyền thông ở quy mô rộng hơn. Không chỉ tham gia triển khai nội dung, cô còn chịu trách nhiệm định hướng hình ảnh và quản lý nhận diện thương hiệu cho cộng đồng. “Việc làm việc cùng những cá nhân có năng lực và quan điểm khác nhau buộc mình phải học cách lắng nghe, điều phối và đưa ra quyết định phù hợp trong từng tình huống”, Mai Linh chia sẻ. Thông qua quá trình này, cô tích lũy kinh nghiệm trong việc xây dựng đội nhóm, giải quyết vấn đề và duy trì hiệu quả làm việc chung. Đồng thời, mạng lưới kết nối với các đại sứ sinh viên trên toàn quốc cũng giúp Mai Linh mở rộng góc nhìn và tiếp cận nhiều tư duy mới trong lĩnh vực marketing và quản lý, tạo nền tảng cho định hướng phát triển dài hạn.

Chiến lược phát triển dài hạn: Kết hợp học thuật, công nghệ và cộng đồng

Trong thời gian tới, Mai Linh xác định định hướng phát triển theo hướng song song giữa nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng quy mô các dự án cộng đồng. Trọng tâm của cô là hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chiến dịch Truyền thông Marketing Tích hợp (IMC) một cách bài bản. Bên cạnh việc duy trì kết quả học tập với học bổng toàn phần tại Đại học FPT Hà Nội, Mai Linh đang chủ động trau dồi ngoại ngữ, hướng tới chinh phục chứng chỉ HSK 6 nhằm mở rộng cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế. “Mình muốn xây dựng nền tảng chuyên môn đủ vững để có thể tham gia vào các thị trường năng động, nơi marketing không chỉ dừng lại ở truyền thông mà còn gắn với chiến lược phát triển dài hạn”, Mai Linh cho biết.

Mai Linh đạt Giải Ba trong kỳ thi nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.

Song song với đó, cô tiếp tục phát triển vai trò lãnh đạo trong các tổ chức sinh viên như Business Club Gen 13 và Cộng đồng Đại sứ Sinh viên Việt Nam (VSAC), hướng tới việc xây dựng các mạng lưới kết nối có chiều sâu và mở rộng hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước. Theo Mai Linh, việc dẫn dắt cộng đồng không chỉ là trách nhiệm tổ chức, mà còn là môi trường thực tế để rèn luyện tư duy quản trị và khả năng thích ứng trước những thay đổi nhanh của lĩnh vực marketing. Đồng thời, cô vẫn duy trì định hướng phát triển các dự án cộng đồng, tập trung vào việc ứng dụng công nghệ như AI và thực tế ảo nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường và sức khỏe xã hội.

﻿ Mai Linh cùng CLB Business FPTU.

Từ hành trình học tập, tham gia các cuộc thi và triển khai dự án, Mai Linh cho rằng yếu tố quan trọng nhất đối với sinh viên là sự chủ động. “Mình tin rằng ai cũng có thể trở thành phiên bản mà mình mong muốn nếu dám bắt đầu. Đừng để xuất phát điểm hay điều kiện giới hạn lựa chọn của mình”, cô nói. Theo Mai Linh, việc tham gia các sân chơi học thuật, dự án cộng đồng hay môi trường thực tế ngay từ sớm sẽ giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm và mở rộng cơ hội phát triển. Bên cạnh đó, cô nhấn mạnh vai trò của sự kiên trì trong quá trình thực hiện ý tưởng: “Ý tưởng chỉ có giá trị khi được triển khai đến cùng. Điều quan trọng là giữ được sự bền bỉ và trách nhiệm với những gì mình theo đuổi”. Với cô, mỗi trải nghiệm đều là một bước chuẩn bị cho hành trình dài hạn, nơi năng lực và giá trị cá nhân được khẳng định qua những kết quả cụ thể.

