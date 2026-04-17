Từ ‘tờ giấy trắng’ bị từ chối đến MC song ngữ và Content Creator triệu view

SVO - Nguyễn Ngọc Bình (sinh năm 2005) đang là sinh viên năm cuối chương trình Cử nhân Kinh doanh Quốc tế WSU-LQT tại Đại học Western Sydney Vietnam, đồng thời là một Content Creator trong lĩnh vực Beauty & Lifestyle với cộng đồng hơn 38.000 người theo dõi. Hành trình của Bình là một câu chuyện truyền cảm hứng về sự "dấn thân", vượt qua những thất bại ban đầu và xây dựng một "hệ sinh thái" cá nhân cân bằng để đạt được thành công.

Hành trình “dấn thân” từ con số 0

Thay vì lựa chọn sự an toàn, Nguyễn Ngọc Bình đã chọn con đường "dấn thân" đầy thử thách. Hành trình này bắt đầu từ những ngày đầu tham gia xây dựng dự án văn hóa tại THPT Chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ), đến những đêm thức trắng để sản xuất hơn 50 video trong vai trò Galaxy Campus Friends All Star 2026 của Samsung.

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc lớn nhất của Ngọc Bình không đến từ những video triệu view, mà lại từ những phản hồi tích cực từ cộng đồng. Cô chia sẻ: “Cảm xúc hạnh phúc nhất của mình không nằm ở video triệu view, mà là khi đọc được bình luận: 'Nhờ Bình mà mình biết dùng Galaxy AI để học tốt hơn'. Đó là lúc mình nhận ra: sáng tạo nội dung chính là cầu nối ngọt ngào giữa công nghệ và cộng đồng”.

Bài học từ những lần bị từ chối

Sự tự tin của Bình không phải tự nhiên mà có, mà được tôi luyện qua những lần đối mặt với thất bại. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần cô bị loại ngay ở vòng casting MC năm lớp 10. Thất bại này đã dạy cho Ngọc Bình một bài học quan trọng: "Thất bại không đáng sợ bằng việc không dám thử".

Từ một "tờ giấy trắng" bị từ chối, Ngọc Bình đã kiên trì học hỏi và rèn luyện để trở thành MC song ngữ. Thậm chí, Ngọc Bình còn có cơ hội trở thành Giám khảo của chính sân khấu năm xưa.

Kinh nghiệm này đã giúp Bình nhận ra rằng, sự hoàn hảo là một quá trình liên tục, và việc trân trọng 1% cơ hội để bắt đầu, quan trọng hơn nhiều so với việc sợ hãi và dậm chân tại chỗ.

"Hệ sinh thái" cá nhân: Kỷ luật và cân bằng

Để có thể đảm nhiệm cùng lúc nhiều vai trò khác nhau, từ sinh viên năm cuối, đại sứ thương hiệu đến Content Creator, Ngọc Bình đã xây dựng cho mình một "hệ sinh thái" cá nhân dựa trên ba nguyên tắc chính:

Quản trị mục tiêu: Bình không còn làm việc theo cảm hứng mà chuyển sang quản lý theo Task-list và độ ưu tiên. Cô chia nhỏ các dự án, bài tập trên trường và lịch quay chụp để đảm bảo không có đầu việc nào bị dồn nén vào phút chót.

Kỷ luật từ phòng Gym: Gym không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe thể chất, mà còn là "khoảng lặng" giúp Bình rèn luyện sức bền và sự trung thực với chính bản thân. Thay vì coi Gym là một việc "nếu rảnh thì làm", cô đặt nó thành một lịch trình cố định 3-4 buổi/tuần. Khoảng thời gian ở phòng tập giúp Bình xả stress, tái tạo năng lượng và rèn luyện để có thể tỉnh táo xử lý khối lượng công việc lớn.

"Hiện diện" 100%: Bình rèn luyện thói quen tập trung tuyệt đối. Khi học là học, khi làm content là dồn hết tâm trí vào góc máy, và khi nghỉ ngơi là hoàn toàn tách biệt khỏi mạng xã hội. Sự tập trung này giúp cô rút ngắn thời gian làm việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao hơn.

Ngọc Bình chia sẻ: "Để vận hành cùng lúc vai trò sinh viên năm cuối, đại sứ thương hiệu và Creator, mình áp dụng 3 nguyên tắc thép: Quản trị mục tiêu; Kỷ luật từ phòng Gym và Học cách "hiện diện" 100%".

Tầm nhìn tương lai

Với những kinh nghiệm và thành tựu đã đạt được, Ngọc Bình ấp ủ ước mơ trở thành một người truyền cảm hứng bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Sau khi tốt nghiệp, Ngọc Bình dự định theo đuổi chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế để có được tư duy thị trường thực chiến, từ đó làm giàu thêm chiều sâu cho những nội dung chia sẻ.

Có một câu nói luôn là kim chỉ nam cho mọi quyết định của Ngọc Bình, từ việc nộp đơn vào Samsung cho đến khi bắt đầu xây dựng kênh nội dung cá nhân, đó là: "Nếu bạn dám bắt đầu, bạn đã có ít nhất 1% cơ hội thành công; còn nếu bạn từ chối, bạn đã chấp nhận thất bại ngay từ khi chưa bắt đầu".

Đối với Ngọc Bình, 1% đó không phải là con số nhỏ bé, mà là một cánh cửa mở ra những khả năng vô hạn. Cô luôn tin rằng, sự hoàn hảo là kết quả của một quá trình, chứ không phải là điều kiện cần để bắt đầu.

Sự nỗ lực và kiên trì của Nguyễn Ngọc Bình đã được đền đáp bằng những thành tích đáng ngưỡng mộ: Học bổng 100% chương trình Đào tạo doanh nhân đương đại hợp tác giữa viện doanh nhân đương đại LQT và viện đào tạo quốc tế ISB của Đại học Kinh tế TP. HCM và Đại học Western Sydney Úc.

Giải nhì nghiên cứu khoa học tại Greenovation - Swinburne Vietnam.

Top 1 Sinh viên Xuất sắc Học kỳ 3 năm 2023 tại Viện Đào tạo Doanh nhân Đương đại LQT.

Đạt danh hiệu học sinh Giỏi trong suốt 12 năm học.

Top 10 King & Queen tại cuộc thi "Get-Together - Teenage Symphony" năm 2023.

Quán quân cuộc thi "Học sinh thân thiện" tại Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng năm 2022.

Có kinh nghiệm dẫn MC cho các sự kiện khác nhau từ hoạt náo, văn nghệ đến Talkshow, Workshop học thuật.

