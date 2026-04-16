Đặng Khánh Linh - Từ áp lực giảng đường đến chinh phục học bổng quốc tế và Top 10 Hoa khôi VNUA

SVO - Từ một cô gái lớn lên tại “làng rau” Văn Đức, Đặng Khánh Linh - sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) đã không ngừng nỗ lực vươn lên với loạt thành tích ấn tượng. Cô đạt danh hiệu sinh viên Giỏi, Xuất sắc nhiều kỳ, học bổng khuyến khích học tập, Top 10 Hoa khôi VNUA 2025 và học bổng QUEST tham gia chương trình trao đổi tại Đại học Ryukyus.

Kiên trì theo đuổi học tập và định hướng nghề nghiệp

Khánh Linh hiện là sinh viên năm thứ ba Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, lớn lên tại xã Văn Đức (nay là xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội) - vùng đất được ví như “làng rau phía Đông của Thủ đô”, nổi tiếng với những cánh đồng xanh mướt và hình ảnh người nông dân cần cù, chịu thương chịu khó. Xuất thân từ một gia đình thuần nông, tuổi thơ của Khánh Linh gắn liền với những buổi sớm theo chân bố mẹ ra đồng, nơi cô chứng kiến rõ những nhọc nhằn, vất vả và sự hy sinh thầm lặng. Chính những trải nghiệm ấy đã trở thành động lực để Khánh Linh không ngừng nỗ lực, nuôi dưỡng ý chí vươn lên và quyết tâm theo đuổi con đường học tập.

Khánh Linh hiện đang là sinh viên năm 3 Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Khánh Linh cho rằng việc lựa chọn môi trường học và ngành học là một quyết định quan trọng, bởi ‘lựa chọn hôm nay sẽ định hình con đường của ngày mai’. “Trước khi bước vào đợt đăng ký nguyện vọng, mình đã dành thời gian tìm hiểu về các khối trường và ngành nghề khác nhau. Xuất phát từ niềm đam mê làm việc với những con số và sự yêu thích tính logic, mình đã quyết định theo đuổi chuyên ngành Kế toán - lựa chọn này giúp mình rèn luyện tư duy phân tích, sự cẩn trọng và tính kỷ luật trong công việc”, nữ sinh bày tỏ.

Trong quá trình tìm hiểu, Học viện Nông nghiệp Việt Nam dần trở thành lựa chọn phù hợp với Khánh Linh nhờ môi trường học tập năng động cùng nhiều cơ hội phát triển toàn diện. Học viện không chỉ mang đến không gian học tập thuận lợi với khuôn viên xanh, rộng lớn, cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, mà còn tạo điều kiện cho sinh viên thông qua các chương trình học bổng và hoạt động trao đổi quốc tế. Từ môi trường đó, Khánh Linh có cơ hội tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Ryukyus (Nhật Bản) - một trải nghiệm giúp cô mở rộng góc nhìn và từng bước trưởng thành hơn trên hành trình học tập.

Khánh Linh tham dự International Students’ Party tại University of the Ryukyus (bạn nữ đứng giữa, quần nâu).

Ghi dấu tiến bộ qua quá trình rèn kỷ luật và phát triển kỹ năng

Hành trình trưởng thành của Khánh Linh không bắt đầu từ những thành tích nổi bật, mà từ chính những ngày học cách đối diện với áp lực và giới hạn của bản thân. Những ngày đầu bước chân vào giảng đường Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khánh Linh từng choáng ngợp trước môi trường hoàn toàn mới, nơi áp lực học tập cùng những deadline dồn dập khiến cô nhiều lần phải thức đến 2-3 giờ sáng. “Mình từng nghĩ chỉ cần cố thêm một chút nữa là đủ, nhưng rồi nhận ra mình đang đánh đổi sức khỏe để chạy theo những điều không bền vững. Và mình quyết định thay đổi”. Từ đó, thay vì thức khuya, Khánh Linh hình thành thói quen dậy từ 4 giờ sáng để ôn bài trước mỗi kỳ thi - một thay đổi nhỏ nhưng duy trì từ những năm trung học phổ thông cho đến hiện tại. “Mình hiểu rằng kỷ luật chính là nền tảng để tạo nên sự bền bỉ và phát triển lâu dài”, cô nhấn mạnh.

Khánh Linh trong các hoạt động công tác Đoàn, Hội.

Không chỉ trong học tập, Khánh Linh từng là một người khá rụt rè, loay hoay giữa việc cân bằng học tập và hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, mong muốn tự lập và hỗ trợ gia đình từ sớm đã trở thành động lực để cô bước ra khỏi vùng an toàn. Ngay từ khi còn học trung học phổ thông, Khánh Linh đã thử sức với công việc chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh và thời trang, qua đó rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và dần trở nên tự tin hơn trong môi trường làm việc. Từ những thay đổi đó, Khánh Linh bắt đầu dám thử sức với những điều trước đây từng nghĩ không thể. Cô mạnh dạn tham gia Đội văn nghệ Liên chi đoàn Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, từ một người ngại thể hiện trở nên tự tin đứng trên sân khấu trong các sự kiện của khoa và nhà trường. Song song với đó, Khánh Linh tham gia Câu lạc bộ Sky-Books - nơi nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách và lan tỏa văn hóa đọc thông qua các hoạt động như “Đêm sách”, “Tủ sách cộng đồng”.

Bước ngoặt lớn trong hành trình trưởng thành của Khánh Linh đến vào năm thứ hai đại học, khi cô dần thay đổi nhờ sự dìu dắt của thầy cô và sự đồng hành của anh chị trong các câu lạc bộ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Từ một người còn nhiều mặc cảm, Khánh Linh trở nên mạnh dạn hơn, từng bước hiểu rõ định hướng của bản thân và đặt ra những mục tiêu cụ thể như cải thiện ngoại ngữ, phát triển kỹ năng và chủ động nắm bắt cơ hội. “Mình nhận ra cần phải thay đổi để tiến xa hơn, vì vậy mình bắt đầu đặt mục tiêu rõ ràng và nghiêm túc theo đuổi”. Khánh Linh quyết định tham gia Câu lạc bộ Tiếng Anh VNUA English Club - môi trường mà trước đó cô từng mong muốn nhưng chưa đủ tự tin để bước vào. Tại đây, cô có cơ hội gặp gỡ những người bạn, anh chị giàu kinh nghiệm, được truyền cảm hứng, chia sẻ phương pháp học tập hiệu quả cũng như nhiều cơ hội phát triển bản thân. Từ nền tảng đó, Khánh Linh tiếp tục thử sức trong vai trò trợ giảng và dạy tiếng Anh cho các em nhỏ, qua đó rèn luyện kỹ năng giao tiếp và khả năng truyền đạt.

Khánh Linh tham gia Field Trip dành cho sinh viên quốc tế tại University of the Ryukyus (bạn nữ đứng giữa, áo đen).

Chinh phục học bổng quốc tế cùng Top 10 Hoa khôi VNUA 2025

Những trải nghiệm tích lũy đã trở thành động lực để Khánh Linh tự tin bước ra khỏi giới hạn của chính mình, mạnh dạn thử sức ở những lĩnh vực mới. Cô đăng ký tham gia cuộc thi Hoa khôi VNUA 2025 và xuất sắc góp mặt trong Top 10 chung kết - một dấu mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành và bản lĩnh cá nhân. Tuy nhiên, thành tựu khiến Khánh Linh tự hào và biết ơn nhất là khi giành được học bổng QUEST cho chương trình trao đổi sinh viên RISE tại Đại học Ryukyus (Nhật Bản) năm 2025.

Khánh Linh lọt Top 10 thí sinh vòng Chung kết Hoa khôi VNUA 2025.

“Trong môi trường quốc tế, mình được học tập cùng bạn bè đến từ nhiều quốc gia, được giao lưu, kết nối và trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau. Mình học được cách chủ động hơn, tự tin hơn khi sử dụng ngoại ngữ và quan trọng nhất là dám bước ra thế giới”, nữ sinh bày tỏ.

Bên cạnh đó, Khánh Linh luôn cảm nhận rõ niềm tự hào khi được giới thiệu văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam tới bạn bè năm châu. Những trải nghiệm tại Đại học Ryukyus (Nhật Bản) không chỉ giúp cô mở rộng góc nhìn mà còn là cơ hội để nhìn lại bản thân, trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và hiểu rõ hơn con đường mình đang theo đuổi. Với Khánh Linh, những thành tích như danh hiệu sinh viên Giỏi, Xuất sắc; các suất học bổng khuyến khích học tập qua từng học kỳ; hay việc đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư, Ủy viên chi đoàn và Tutor trong đề án “Nối vòng tay lớn” là kết quả của một hành trình nỗ lực không ngừng và sự thay đổi tích cực của bản thân.

Cô bày tỏ: “Nhìn lại chặng đường đã qua, mình nhận ra rằng thành công không phải là đích đến, mà là hành trình của sự nỗ lực, của việc dám thay đổi và không ngừng hoàn thiện bản thân. Với mình, là một người trẻ sống có ích cho xã hội không phải ở những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ việc sống có trách nhiệm với chính mình, không ngừng học hỏi, lan tỏa những giá trị tích cực và sẵn sàng đóng góp trong khả năng của bản thân. Mỗi người trẻ, khi biết cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày, cũng chính là đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng”.

Khánh Linh tham gia Đội văn nghệ Liên chi đoàn Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh.

Trên hành trình ấy, Khánh Linh luôn trân trọng và biết ơn gia đình, thầy cô và Học viện Nông nghiệp Việt Nam - những người đã đồng hành, tạo điều kiện và trao cho cô những cơ hội quý giá để phát triển như ngày hôm nay. Hiện tại, Khánh Linh vẫn đang tiếp tục nỗ lực mỗi ngày, với mục tiêu trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình trong tương lai.

