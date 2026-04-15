Kiều Minh Tuấn vượt qua nỗi sợ đặc biệt để lần đầu tiên làm việc này trong sự nghiệp

SVO - Kiều Minh Tuấn có những chia sẻ thú vị khi lần đầu đóng phim kinh dị. Anh còn bị đạo diễn Đỗ Quốc Trung 'làm khó' nhiều lần vì một lý do đặc biệt.

Trong lần đầu tiên thử sức với thể loại kinh dị, Kiều Minh Tuấn chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam: “Ban đầu, khi biết đây là một bộ phim kinh dị, tôi thật sự rất sợ và còn không dám nhận lời tham gia. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã thuyết phục tôi tập trung vào câu chuyện và nhân vật. Đồng thời, khi nghe ê kíp chia sẻ về cách quay và hướng khai thác yếu tố văn hoá, vẻ đẹp của vùng Tây Bắc, tôi dần vượt qua nỗi sợ để quyết định tham gia bộ phim này”.

Với lần hợp tác thứ hai cùng Kiều Minh Tuấn sau Con kể ba nghe, đạo diễn Đỗ Quốc Trung cho biết, anh cảm thấy may mắn khi ở độ tuổi 9X lại có hai lần liên tiếp được làm việc với một diễn viên giàu kinh nghiệm như Kiều Minh Tuấn. Theo anh, sức ảnh hưởng của nam diễn viên không chỉ nằm ở tên tuổi mà còn ở tinh thần làm nghề.

Thậm chí, có những diễn viên nhận lời tham gia Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, phần nhiều vì sự góp mặt của Kiều Minh Tuấn. Đơn cử như Đoàn Minh Anh, khi được mời đến casting cho bộ phim, cô tỏ ra hào hứng khi biết mình sẽ được đóng cùng Kiều Minh Tuấn, một cơ hội để cô được học hỏi và làm việc với một tiền bối thực lực trong nghề.

“Tôi học được nhiều từ anh Kiều Minh Tuấn, dù tôi không phải là diễn viên, mà ở vai trò đạo diễn. Có nhiều điều tôi thấy mình còn khai thác được từ anh. Dự án nào tôi cũng làm khó anh Tuấn hết, ở phim trước, anh ấy rất sợ độ cao thì tôi ép đi trên dây, dự án này, anh ấy sợ phim kinh dị và thường xuyên giật mình. Dù vậy, anh Tuấn không bao giờ làm khó tôi mà vẫn làm theo mong muốn của tôi. Hai anh em làm việc nhịp nhàng và tiết kiệm được thời gian rất nhiều so với dự án đầu tiên”, đạo diễn Đỗ Quốc Trung chia sẻ.

Về phía mình, Kiều Minh Tuấn cho biết, anh nhận lời tham gia dự án cùng đạo diễn Đỗ Quốc Trung xuất phát từ sự trân trọng dành cho tinh thần làm nghề và niềm đam mê điện ảnh của đạo diễn trẻ. Trong quá trình ghi hình, nam diễn viên đã gặp không ít thử thách, đặc biệt ở những cảnh quay treo lộn ngược khi không may xảy ra sự cố khiến đạo cụ bị gãy, làm anh rơi xuống.

Vốn sợ độ cao và phải treo người trong thời gian dài cũng khiến mắt anh bị sưng. Bên cạnh đó, việc phải quay dưới mưa khiến nước mưa và máu giả liên tục chảy vào mũi, trong khi anh có tiền sử viêm xoang, gây không ít khó khăn trong quá trình thoại. Dù vậy, nam diễn viên khẳng định, chính những trải nghiệm này đã góp phần tạo nên dấu ấn đáng nhớ và giúp anh nỗ lực hơn để hoàn thành vai diễn.

Bên cạnh Kiều Minh Tuấn, phim Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung còn có sự góp mặt của NSƯT Hạnh Thuý, Nina Nutthacha Padovan, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Quốc Tuấn, Nguyễn Sỹ Hậu, Huy Tít, Tú Hồ.