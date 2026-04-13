Phim điện ảnh 'Đất Đỏ' tái hiện huyền thoại nữ anh hùng Võ Thị Sáu từ góc nhìn hiện thực và dữ dội

SVO - Hơn 30 năm kể từ dấu ấn của những tác phẩm kinh điển như 'Người con gái Đất Đỏ' và 'Như một huyền thoại', hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu chính thức trở lại màn ảnh rộng qua dự án điện ảnh 'Đất Đỏ - Red Earth'.

Bộ phim dự kiến bấm máy vào quý 3 của năm 2026 và ra mắt năm 2027, đánh dấu cột mốc 75 năm ngày mất của Anh hùng Võ Thị Sáu (1952 - 2027). Đây không chỉ là một dự án điện ảnh mà còn là hoạt động mang ý nghĩa tưởng niệm, tri ân và góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Dự án được dẫn dắt bởi đạo diễn Lê Văn Kiệt. Anh là người đứng sau các tác phẩm như Hai Phượng, The princess, Dịu dàng… Lần này, anh tiếp cận câu chuyện về nữ anh hùng Võ Thị Sáu bằng một ngôn ngữ điện ảnh hiện thực, dữ dội nhưng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc cá nhân.

Không chỉ xây dựng một hình tượng anh hùng mang tính sử thi, Đất Đỏ chọn vẽ nên chân dung của một thiếu nữ 13 tuổi bướng bỉnh, yêu đời. Cô Sáu từng mơ về tương lai bình lặng bên cây lê ki ma, nhưng trước những bi kịch thời đại, cô đứng lên bước vào cuộc chiến vì Tổ quốc.

Dự án đưa khán giả trở về những năm tháng tại chiến khu Long Mỹ và vùng căn cứ Bà Rịa, nơi những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành đã phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn. Nội dung đào sâu vào cuộc chiến tranh giữa đội công an xung phong Đất Đỏ.

Đất Đỏ kéo người xem thẳng vào một không gian ngột ngạt, nơi cái nóng hầm hập và sự tàn nhẫn hiện hữu trong từng hơi thở. Chính vì điều đó, phim hứa hẹn mở ra sự tiếp nối: Một bông hoa ngã xuống, một huyền thoại sống mãi.