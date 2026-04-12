Trang Pháp leo thẳng lên 'hot search' xứ Trung, chịu áp lực cực kỳ lớn nhưng vẫn 'thua sốc'

SVO - Trang Pháp vào top đầu 'hot search' của Weibo, cộng đồng mạng xứ Trung tỏ ra bất bình trước màn thua đau của đội Trang Pháp.

Trong vòng Công diễn 1, Trang Pháp cùng các đồng đội Duy Nina, Giang Ngữ Thần trình diễn ca khúc Đại nghệ thuật gia. Đây là bài hát có phần lời dài, tốc độ nhanh, rất khó hát. Cả đội mang đến màn trình diễn hoành tráng, khi treo người trên cao, đổi trang phục trên sân khấu.

Dưới áp lực thời gian, rào cản ngôn ngữ, đội trưởng Trang Pháp vẫn cùng các đồng đội mang đến màn trình diễn trọn vẹn, nhận những tràng pháo tay liên tục của khán giả. Các giám khảo cũng khen ngợi tiết mục của đội Trang Pháp đặc sắc.

Đội PK (đối đầu) với team Trang Pháp trong vòng này có tỷ tỷ Đường Nghệ Hân và Lý Tiểu Nhiễm vốn có sức hút và lượng fan khủng. Đội Lý Tiểu Nhiễm dẫn trước đội Trang Pháp 33 điểm khiến đội Trang Pháp trở thành một trong hai đội gặp nguy hiểm.

Do đó, Trang Pháp phải thi đấu 1:1 với đội trưởng Tiêu Tường trong ca khúc Là anh. Trước áp lực bị loại, tỷ tỷ Duy Nina đã cầu xin, đội của cô ai đi cũng được, trừ Trang Pháp. Duy Nina tiết lộ, suốt thời gian qua, Trang Pháp chịu áp lực cực kỳ lớn, đến mức đang ngủ cũng bật dậy vì lo lắng. Nữ ca sĩ càng thêm khó khăn khi phải cùng lúc học hai bài hát tiếng Trung dài và phức tạp.

Kết quả chung cuộc, đội tỷ tỷ Tiêu Tường dẫn trước với 472 điểm, đội Trang Pháp 437 điểm. Duy Nina là tỷ tỷ đầu tiên chia tay chương trình. Trang Pháp ôm các thành viên khóc nức nở trên sân khấu, cả ba hẹn nhau sẽ đến thăm Duy Nina sau hành trình Đạp gió.

Dù kết quả không như mong đợi, Trang Pháp nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo cùng sự đồng tình của đông đảo người hâm mộ. Ở cương vị đội trưởng, cô nỗ lực hết mình để cùng các thành viên hoàn thành trọn vẹn phần thi, dù chính bản thân cũng đang trải qua những khó khăn không hề nhỏ.

Các từ khóa liên quan đến Trang Pháp sau vòng Công diễn 1 liên tục lọt top "hot search" của Weibo. Cộng đồng mạng xứ Trung bày tỏ sự bất bình của kết quả vòng thi này. Đặc biệt là màn trình diễn của đội Trang Pháp được khán giả đánh giá là ấn tượng, đầu tư công phu hơn hẳn.