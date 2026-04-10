Gần một năm sau khi 'mất tích', giải thưởng YouTube được rao bán với giá hơn 2 triệu đồng

SVO - Giải thưởng 'Silver Creator Award' dành cho kênh YouTube chính thức của CLB Hanwha Eagles, thuộc Liên đoàn Bóng chày Hàn Quốc (KBO) bất ngờ xuất hiện trên nền tảng giao dịch đồ cũ với giá 80 đô la (khoảng hơn 2 triệu đồng), sau gần một năm 'mất tích'.

Giải thưởng Silver Creator Award do YouTube trao tặng cho các kênh vượt qua 100.000 người đăng ký. Kênh YouTube chính thức của Hanwha Eagles, Eagles TV, đã nhận được giải thưởng này sau khi đạt được cột mốc đó vào tháng 5/2022. Sau đó, kênh đã phát hành một video cho thấy các cầu thủ mở hộp giải thưởng tại sân vận động.

Câu lạc bộ đã trưng bày giải thưởng tại Eagles Park cho đến năm 2024. Được biết, họ phát hiện ra giải thưởng bị mất vào tháng Ba năm ngoái, sau khi chuyển văn phòng đến sân vận động Daejeon Hanwha Life Ballpark mới xây dựng, nhưng không công khai vụ việc vào thời điểm đó.

Gần một năm sau khi mất tích, giải thưởng này bất ngờ xuất hiện trên nền tảng mua bán trực tuyến Karrot vào ngày 9/4 (giờ Hàn Quốc), khiến đội bóng phải trình báo cảnh sát về vụ trộm. Giá chào bán ban đầu cho Giải thưởng Nhà sáng tạo Bạc là 120.000 won (khoảng 80 đô la). Bài đăng đó hiện đã bị xóa.