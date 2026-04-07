Sửa chữa tầng hầm, người đàn ông phát hiện kho vàng trị giá hơn 60 tỷ đồng

SVO - Việc tò mò không biết đầu kia của một sợi dây hay sợi cáp bí ẩn dẫn tới đâu, vốn là bản năng rất con người. Tuy nhiên, hiếm khi kết quả lại có giá trị gì đáng kể, chứ chưa nói đến trị giá hàng triệu đôla Mỹ. Thế nhưng, một thợ sửa ống nước người Áo đã trúng 'giải độc đắc', theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Trong quá trình cải tạo một biệt thự tại Vienna, người thợ vô tình nhìn thấy một sợi dây nhô lên từ sàn tầng hầm. Sau khi đục lớp bê tông nơi sợi dây xuyên qua, ông đã có một phát hiện gây “choáng váng”: Đầu dây được buộc vào một chiếc rương chứa đầy vàng, với tổng giá trị ước tính khoảng 2,4 triệu đôla Mỹ (tương đương khoảng hơn 60 tỷ đồng).

Khoảng 30 kg tiền vàng trong rương được xác định có niên đại trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất, dựa trên hình ảnh nhà soạn nhạc Wolfgang Amadeus Mozart được khắc trên mỗi đồng xu. Kho báu nằm trong một chiếc rương kim loại han gỉ, bị chôn cố định trong lớp bê tông của một hầm chứa tại khu vực Penzing của thủ đô Áo.

Một chi tiết đáng chú ý là người phát hiện có thể được giữ lại tới một nửa số kho báu, dù không phải chủ sở hữu tài sản. Theo luật pháp Áo, các phát hiện dạng “kho báu” được xử lý đặc biệt, cho phép người tìm thấy và chủ sở hữu tài sản chia đôi giá trị.

Theo truyền thông Đức, cơ hội này suýt thuộc về một công nhân khác tại công trường. Trước đó vài ngày, một người đã phát hiện sợi dây bất thường nhưng bỏ qua. Khi người thợ sửa ống nước (ẩn danh) bắt đầu làm việc trong tầng hầm và nhận thấy sợi dây, ông thử kéo để nhổ nó lên. Khi không thể di chuyển, ông dùng xẻng phá lớp bê tông và cuối cùng giải phóng được chiếc rương kim loại đã bị chôn từ nhiều năm trước.

Những phát hiện về tiền xu cổ, thậm chí từ thời kỳ rất xa xưa, thực tế diễn ra khá thường xuyên tại châu Âu, với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Những năm gần đây, một nhóm bảy người bạn sử dụng máy dò kim loại đã phát hiện kho báu lớn nhất lịch sử Vương quốc Anh, trong một cánh đồng của nông dân, với 2.584 đồng bạc có niên đại từ năm 1066 đến 1088, trị giá khoảng 5,6 triệu đôla Mỹ.

Cũng tại Anh, một cặp đôi phát hiện 100 đồng xu từ thời Nội chiến khi cải tạo một công trình thế kỷ 17 trên trang trại của họ. Tại Cộng hòa Séc, một phụ nữ trong lúc đi dạo đã tìm thấy 2.150 đồng bạc thời Trung cổ.

Một số phát hiện khác đòi hỏi phải lặn xuống nước, như tại Ý, nơi một thợ lặn tìm thấy 30.000 đồng xu bằng đồng và hợp kim đồng được đúc tại Roma vào thế kỷ IV. Tại một thị trấn ở Tây Nam Đức, một công nhân xây dựng khi chuẩn bị lắp đặt hệ thống ống nước cho hồ bơi đã phát hiện 1.600 đồng xu thời Trung cổ, được đúc vào khoảng năm 1320.

Giờ đây, nhờ một sợi dây kỳ lạ bị chôn trong bê tông, Vienna (thủ đô của Áo) đã gia nhập danh sách những địa điểm ghi nhận các phát hiện kho báu bất ngờ nhất tại châu Âu.