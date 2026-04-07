Cuộc sống hiện tại của đạo diễn Đặng Tuấn Chinh sau 'hiện tượng' phim ngắn 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò'

SVO - Sau 'cơn sốt' của bộ phim ngắn 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò', đạo diễn Đặng Tuấn Chinh có nhiều thay đổi, có thăng có trầm trong sự nghiệp.

Đặng Tuấn Chinh (sinh năm 1992) được nhiều bạn trẻ biết đến với vai trò đạo diễn của phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò. Bên cạnh đó, anh ghi dấu qua các series "triệu view": Ghét gió! Tại gió làm mắt cay, Chuyện 2 nàng ế, MV Xin đừng hái hoa (Hồ Quang Hiếu), MV Giữ em đi (ngày Valentine trắng năm 2015) và nhiều "clip viral".

Năm 2013, phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò "gây sốt" mạng xã hội, đưa cái tên Đặng Tuấn Chinh "bước ra ánh sáng", thay đổi hoàn cảnh gia đình của anh. Dự án này mở ra hàng loạt cơ hội cho nam đạo diễn.

Thời điểm đó, Đặng Tuấn Chinh cao 1,76m, nhưng chỉ nặng 48 ký. Nhưng sau phim ngắn đó, nam đạo diễn cũng có sự "lột xác" về ngoại hình với chiều cao 1,8m cùng cân nặng 75 ký. Nhờ sự thay đổi này, Đặng Tuấn Chinh được nhiều người gọi là “hot boy bánh giò”.

Dù thành danh, anh vẫn khiêm tốn: “Đừng gọi tôi là đạo diễn, vì tôi không được đào tạo chính quy ngành đạo diễn. Tôi làm nghề bằng trải nghiệm của một người đi lên từ con số âm”.

Có được những thành tựu trong nghề, Đặng Tuấn Chinh chọn tiếp tục việc học, trở thành Thạc sĩ Kinh tế của ĐH Kinh tế TP. HCM. Động lực lớn nhất của anh chính là lời hứa với người ba đã mất. Ba là người luôn mong muốn anh sẽ đủ ăn, không còn nghèo khổ như ba mẹ anh. Với anh, tấm bằng thạc sĩ không chỉ là sự khẳng định về trình độ, mà còn là món quà dành tặng đấng sinh thành.

Nhìn lại hành trình đã qua, Đặng Tuấn Chinh vẫn không khỏi ngỡ ngàng: “Đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin làm sao mình có thể khá thành công ở mảng đạo diễn, song song lại đảm nhiệm vị trí Giám đốc Marketing tại một ngân hàng. Có lẽ, đó là sự tổng hòa của may mắn cộng với sự cố gắng của bản thân”.

Khi được hỏi về thế hệ trẻ hiện nay, anh thẳng thắn bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Thời bây giờ, các bạn gen Z rất giỏi. Các bạn có ngoại hình, học vấn, kinh tế và đặc biệt là ngoại ngữ. Tôi thấy, mình còn thua các bạn nhiều lắm”.

Trong thời gian tới, Đặng Tuấn Chinh cho biết, anh vẫn sẽ tiếp tục song hành trên cả hai công việc. Hành trình của "chàng trai bán bánh giò" năm ấy vẫn đang được viết tiếp, đầy cảm hứng và chưa có dấu hiệu dừng lại.