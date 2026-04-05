I.N của Stray Kids đã đích thân xin lỗi một người hâm mộ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Anh ấy suýt nữa đã làm bị thương một người khác khi bị ngã.

Mới đây, I.N của Stray Kids đã xin lỗi một fan sau một sự cố không may tại buổi fancon gần đây nhất của nhóm, STAY in Our Little House.

Trong phần encore, khi các thành viên đi vòng quanh khán đài để chào khán giả, I.N đã vấp ngã do vật gì đó trên sàn. Ngay trước khi vấp ngã, anh ấy đã nhẹ nhàng đập tay với một fan trong đám đông.

hfg4scnamaaavkb-640x640.jpg
hfgfcqwa0aax-kg.jpg

Khi vấp ngã, anh ấy theo bản năng nắm lấy thứ gần nhất mà mình có thể tìm thấy. Đó chính là bàn tay đang chìa ra của người hâm mộ. Mặc dù cô ấy không hề có động thái nắm lấy tay anh, nhưng cuối cùng cô ấy lại trở thành điểm tựa cần thiết để giúp anh tránh bị ngã.

Tối cùng ngày, I.N đã gửi một tin nhắn trên nền tảng giao tiếp với người hâm mộ của mình, đích thân xin lỗi người hâm mộ này. Anh ấy đã ôm chặt cô ấy và lo lắng rằng cô ấy có thể bị thương trong quá trình đó: "Hôm nay vui quá. Mình suýt ngã trong lúc hát encore. Mình nghĩ mình đã làm tốt mà không bị thương là nhờ một STAY đỡ mình. Nhưng mình nắm tay cô ấy chặt quá… Đến nỗi không biết có làm cô ấy đau không nữa. Cảm ơn STAY đã giữ chặt lấy tôi. Mọi chuyện có thể đã tồi tệ hơn. Nhưng cô ấy đã cứu tôi. Ngày mai là ngày cuối cùng rồi. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn vào ngày mai".

Những người hâm mộ ban đầu hiểu nhầm tình huống cũng đã xin lỗi STAY. Một số người khác lại cho rằng I.N bị ngã do một fan kéo. STAY có mặt tại hiện trường cũng cho biết, mọi chuyện đều ổn và cô ấy không bị thương.

#Xin lỗi của thành viên nhóm nhạc #Sự cố trong buổi fancon #Tương tác giữa nghệ sĩ và fan #An toàn trong các buổi biểu diễn #Phản ứng của người hâm mộ #Hành động cứu giúp trong sự cố #Giao tiếp và chia sẻ của nghệ sĩ #Hiểu nhầm trong sự kiện âm nhạc

