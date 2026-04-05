'The King's Warden' đang gần sát đến cột mốc phim được xem nhiều nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc

SVO - Bộ phim lịch sử 'The King's Warden' đã vượt mốc 16 triệu lượt người xem tại phòng vé nội địa và cộng đồng mạng đang mong ngóng 'điều kỳ tích' liệu có xảy ra khi phim đang gần đuổi kịp 2 bộ phim được xem nhiều nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc.

Theo Showbox, bộ phim đã vượt qua cột mốc này hai tháng sau khi ra mắt vào ngày 4/2, xếp sau bộ phim sử thi chiến tranh năm 2014, The Admiral: Roaring Currents với 17,6 triệu lượt người xem và bộ phim hài hành động năm 2019, Extreme Job với 16,2 triệu lượt người xem.

Bộ phim lịch sử này hiện đang đứng thứ ba trong danh sách các phim được xem nhiều nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc. Được đạo diễn bởi Jang Hang Jun, The King's Warden tái hiện lại các sự kiện lịch sử, kể về tình bạn bất ngờ giữa trưởng làng Eom Heung Do (Yoo Hai Jin) và cựu vương Danjong (Park Ji Hoon) của triều đại Joseon (1392-1910) trong thời gian nhà vua bị lưu đày.

The King's Warden đạt được thành công kỷ lục nhờ động lực bền vững được thúc đẩy bởi truyền miệng hơn là doanh thu phòng vé tức thì. Đặc biệt, phân tích cho thấy tỷ suất người xem lại nhiều lần đã góp phần vào thành công của bộ phim.

Theo một cuộc khảo sát khán giả thực hiện vào ngày 5/4, cứ 100 người xem phim thì có 8 người là khán giả xem lại, tức là đã xem phim từ hai lần trở lên. Những người xem hai lần chiếm 5,2% tổng số, trong khi những người xem ba lần trở lên chiếm 3,0%. Trong số đó, tỷ lệ khán giả xem The King's Warden ba lần trở lên đứng đầu trong số tất cả các phim vượt mốc 10 triệu lượt xem, cùng với 12:12: The Day (2023) và Masquerade (2012). Điều này cho thấy sự truyền miệng từ những "khán giả trung thành" đã xem phim ba lần trở lên đã ảnh hưởng đến thành công phòng vé với 16 triệu lượt xem: "Lượng người xem The King's Warden khá đồng đều ở mọi nhóm tuổi, và nhu cầu xem lại cũng đang tăng lên. Có vẻ như một lượng khán giả trung thành đã được hình thành".