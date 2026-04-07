Công thức 'phim kinh dị là mùa Hè' đã bị phá vỡ bởi thế hệ Jalpa

SVO - Các bộ phim kinh dị Hàn Quốc đang được phát hành liên tiếp trong những tháng trái mùa, từ tháng Hai đến tháng Tư. Công thức 'phim kinh dị là mùa Hè' đã bị phá vỡ với việc phát hành 'App the Horror' (18/2), 'Samakdo' (11/3), 'Salmokji: Whispering Water' (8/4).

Trong lịch sử các phim kinh dị chiếu rạp, có những bộ phim như Gonjiam: Haunted Asylum (3/2018) và Exhuma (2/2024) được phát hành vào đầu mùa Xuân và đã cho thấy minh chứng thành công về doanh thu phòng vé.

Tuy nhiên, năm nay còn có một khía cạnh chiến lược hơn. Năm ngoái, bộ phim kinh dị Noise, vốn nổi tiếng nhờ truyền miệng trong nhóm tuổi 10 - 20, đã trở thành một hiện tượng bất ngờ (với tổng số khán giả lên đến 1,7 triệu người), khẳng định rằng đối tượng khán giả chính của phim kinh dị là "Thế hệ Jalpa" (Thế hệ Z + Thế hệ Alpha). Đặc biệt, ngoại trừ Samakdo, một bộ phim gần gũi hơn với thể loại pháp sư/huyền bí, hai trong ba bộ phim còn lại dường như được nhắm mục tiêu chiến lược vào đối tượng học sinh, sinh viên, đến rạp xem phim ngay trong học kỳ mới.

"Samakdo" kể về một nhóm phóng viên điều tra, được cho là đã biến mất trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ, phải đối mặt với sự tồn tại của một thế lực tà ác tuyệt đối.

"App the Horror" nhắm đến đối tượng khán giả từ 10-20 tuổi ngay từ giai đoạn lên kế hoạch. Phim kể về những sự kiện diễn ra khi các học sinh trung học tham gia câu lạc bộ phát triển một ứng dụng có tên "Số Không (0)" để phát hiện ma. Bộ phim là tuyển tập gồm sáu phim ngắn được thực hiện dựa trên cùng một tiền đề bởi sáu đạo diễn, trong đó có đạo diễn Hyung Seul Woo.

Bộ phim Salmokji: Whispering Water, dự kiến ​​ra mắt vào ngày 8/4, cũng đang được kỳ vọng sẽ tạo nên tiếng vang lớn trong học kỳ mới. Phim do Lee Sang Min đạo diễn, một trong những đạo diễn trẻ đang lên, liên tục thu hút sự chú ý qua các phim ngắn kinh dị như Hamjinabi (2023) và Honor Guard (2021). Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên Kim Hye Yoon tham gia phim kinh dị, cũng như màn ra mắt của nữ diễn viên Jang Da-A, người được biết đến là chị gái của Jang Won Young (thành viên nhóm IVE).

Việc bộ phim lấy bối cảnh ở "Salmokji", một địa điểm gắn liền với những câu chuyện ma nổi tiếng, đã trở thành chủ đề 'nóng'. Salmokji, một hồ chứa nước có thật nằm ở huyện Yesan, tỉnh Chungcheongnam, từng được giới thiệu là địa điểm ma ám trong các chương trình như Midnight Ghost Story của đài MBC. Đây là một bộ phim kinh điển tái hiện bầu không khí rùng rợn của bối cảnh hồ chứa nước một cách khéo léo, đồng thời sử dụng nhiều thủ pháp hù dọa bất ngờ. Về mặt kỹ thuật, phim mang đến nét mới mẻ thông qua các thiết bị siêu nhiên, chẳng hạn như camera toàn cảnh 360 độ hiển thị khung cảnh "đường phố", và "hộp ma" cùng "máy dò chuyển động" được Se-jeong (Jang Da-A), người điều hành một kênh YouTube về hiện tượng siêu nhiên trong phim giới thiệu.

Bộ phim đã nâng cao trải nghiệm nhập vai bằng cách chủ động kết hợp các định dạng chiếu phim đặc biệt, chẳng hạn như "Màn hình 4 mặt ScreenX", mở rộng màn hình lên đến trần nhà, một điều chưa từng có trong phim chiếu rạp Hàn Quốc. Việc coi rạp chiếu phim như một nơi trải nghiệm vượt ra ngoài việc chỉ đơn thuần xem phim là một đặc điểm nổi bật thu hút khán giả trẻ. Liệu Salmokji: Whispering Water có thể chinh phục trái tim của "thế hệ Jalpa"? Đạo diễn Lee chia sẻ: “Khi còn là thiếu niên, tôi cũng thích đi xem phim kinh dị với bạn bè để thử thách lòng can đảm. Chẳng phải rất vui khi cùng nhau giật mình trước những khoảnh khắc đáng sợ, thậm chí còn trêu chọc nhau bằng câu: Cậu sợ à?".