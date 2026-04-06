Từ biên đạo sân khấu đến giảng viên đại học, Nguyễn Hữu Vĩnh Khương hiếm hoi kể về hơn 20 năm theo đuổi nghệ thuật

Văn Sơn
SVO - Biên đạo múa - ThS Nguyễn Hữu Vĩnh Khương chia sẻ: 'Làm nghề không chỉ có cảm hứng mà còn là trách nhiệm'.

Nguyễn Hữu Vĩnh Khương vừa ra mắt bộ ảnh mới, hiếm hoi chia sẻ về hành trình hơn hai thập niên theo đuổi nghệ thuật. Bộ ảnh như một cách anh nhìn lại chính mình sau nhiều năm đứng phía sau ánh đèn sân khấu.

Nguyễn Hữu Vĩnh Khương bước vào nghề từ năm 18 tuổi, bắt đầu từ những đội nhóm, câu lạc bộ tại Nhà văn hóa Thanh niên. Đến năm 2004, anh chính thức theo học tại trường Trung cấp Múa TP. HCM và đi vào con đường múa chuyên nghiệp. Quãng thời gian đó không chỉ cho anh nền tảng chuyên môn, mà còn mở ra một môi trường thực tế để học nghề từ chính những người đi trước.

Từ một diễn viên múa, anh bắt đầu được tin tưởng giao thêm vai trò biên đạo, dàn dựng. Không chỉ bền bỉ với sân khấu múa, Nguyễn Hữu Vĩnh Khương còn để lại dấu ấn ở lĩnh vực kịch nói. Anh là biên đạo đứng sau phần ngôn ngữ hình thể của hai vở diễn Câu hò đất mẹTả quân Lê Văn Duyệt – Người mang chín án tử.

Không dừng lại ở vai trò biên đạo, ThS Nguyễn Hữu Vĩnh Khương còn lựa chọn gắn bó với công việc giảng dạy và nghiên cứu. Sau khi tốt nghiệp đại học biên đạo múa năm 2015, anh bắt đầu có cơ hội trở lại môi trường học đường khi tham gia đạo diễn, biên đạo cho sinh viên khoa Nghệ thuật, trường ĐH Sài Gòn. Từ năm 2017, anh được mời về thỉnh giảng.

Sau khi hoàn thành bậc cao học tại trường ĐH Văn hóa TP. HCM vào năm 2020, anh tiếp tục được mời về giảng dạy tại khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật: “Với vai trò giảng viên, tôi phối hợp với các môn học khác nhau để tạo nên những chương trình mang tính thực tế hơn. Ngoài việc dạy chất liệu múa, tôi thường chia sẻ với sinh viên những kinh nghiệm xương máu của mình ở sân khấu cũng như hậu đài, để các bạn hiểu rằng làm nghề không chỉ có cảm hứng mà còn là cách mình làm việc, ứng xử và chịu trách nhiệm với công việc”.

Điều khiến hành trình của Nguyễn Hữu Vĩnh Khương trở nên truyền cảm hứng với người trẻ nằm ở tinh thần luôn nỗ lực và không ngừng làm mới chính mình. Hiện tại, bên cạnh công việc biên đạo, giảng dạy, Nguyễn Hữu Vĩnh Khương còn là nghiên cứu sinh tại Viện Văn hóa - Thể thao - Du lịch Việt Nam.

Khi được hỏi mong muốn học trò hay đàn em sau này nhớ đến mình như một biên đạo hay một người thầy, ThS Nguyễn Hữu Vĩnh Khương chia sẻ: “Tôi nghĩ, các bạn sinh viên hay đàn em nhớ đến tôi là một biên đạo hay một người thầy thì tôi đều vui. Bởi dù ở vai trò nào, tôi vẫn có thể đồng hành, hướng dẫn các bạn về chuyên môn và cả đạo đức làm nghề. Vì vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc nếu có thể trở thành người dẫn đường cho các bạn, bởi chính tôi trước đây cũng được các thầy đi trước hướng dẫn như vậy”.

