Không gì cản nổi BTS đi vào lịch sử K-pop

SVO - BTS tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng album Billboard tuần thứ 2 liên tiếp với 'ARIRANG', một thành tích chưa từng có trong lịch sử K-pop.

Theo thông báo của Billboard vào Chủ nhật (giờ địa phương), BTS đã trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng album Billboard 200 của Mỹ trong hai tuần liên tiếp.

Album phòng thu thứ năm của nhóm, ARIRANG tiếp tục giữ vị trí số 1 trong tuần thứ hai liên tiếp, vượt qua Bully của Ye (trước đây là Kanye West) và Hades của Melanie Martinez.

Trước đó, chưa có nhóm nhạc K-pop nào khác từng dẫn đầu bảng xếp hạng trong hai tuần liên tiếp, mặc dù nhạc phim gốc của bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunters đã từng đạt vị trí đầu bảng nhưng không liên tiếp.

Bảng xếp hạng Billboard 200 xếp hạng các album phổ biến nhất trong tuần tại Hoa Kỳ, được đo bằng đơn vị album tương đương, bao gồm doanh số album vật lý, album tương đương bài hát (TEA) và album tương đương lượt stream (SEA).

ARIRANG thống trị bảng xếp hạng tuần này, đạt 187.000 đơn vị album tương đương trong tuần kết thúc ngày 2/4, giảm 71% so với tuần đầu ra mắt, với 641.000 đơn vị, tuần có doanh số cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm đó. Trong tổng số đó, 114.000 đến từ doanh số album vật lý và kỹ thuật số, trong khi đơn vị SEA chiếm 65.000 và đơn vị TEA chiếm phần còn lại.

Phát hành ngày 20/3, ARIRANG khám phá bản sắc của BTS với tư cách là một nhóm nhạc bắt đầu từ Hàn Quốc và những cảm xúc phổ quát mà các thành viên đã trải qua trong suốt cuộc đời của họ.

Các bản sao album đầy đủ thứ năm của BTS, ARIRANG, được trưng bày tại khu vực bán đĩa của Trung tâm Sách Kyobo ở quận Jongno, trung tâm Seoul.

Album gồm 14 ca khúc này đã trở thành album thứ bảy của nhóm đạt vị trí số 1 ngay khi ra mắt tuần trước, sau Love Yourself: Tear, Love Yourself: Answer, Map of the Soul: Persona, Map of the Soul: 7, Be và album tuyển tập Proof.

Swim, ca khúc chủ đạo trong album cũng ra mắt ở vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 dành cho đĩa đơn trong cùng tuần đó.