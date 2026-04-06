T.O.P càn quét các bảng xếp hạng toàn cầu

Tuệ Nghi
SVO - T.O.P đã đánh dấu sự trở lại thành công rực rỡ với album solo đầu tay mang tên ‘Another Dimension’, đứng đầu các bảng xếp hạng toàn cầu và thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Phát hành vào ngày 3/4, album đã đạt khoảng 1,47 triệu lượt stream trên Spotify trong ngày đầu tiên. Đây là kỷ lục stream ngày đầu tiên cao nhất trong số các nghệ sĩ solo K-pop năm 2026, và là album solo đầu tiên trong năm nay vượt qua mốc 1 triệu lượt stream trong ngày phát hành.

Album này cũng đang gặt hái thành công lớn trên các bảng xếp hạng toàn cầu. Tính đến ngày 4/4, Another Dimension đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng album iTunes toàn cầu và mới đây đã lọt vào bảng xếp hạng Apple Music toàn cầu ở vị trí thứ 16.

Ngoài ra, album này đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album iTunes tại 15 khu vực, bao gồm Indonesia, Philippines và Việt Nam. Album cũng đạt thứ hạng cao tại các thị trường âm nhạc lớn như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Nhật Bản, chứng tỏ sự nổi tiếng toàn cầu của nó.

Album này mang ý nghĩa đặc biệt khi là sản phẩm solo đầu tiên của T.O.P trong sự nghiệp 20 năm của mình. Anh tự mình đảm nhiệm toàn bộ khâu sản xuất, phản ánh đầy đủ bản sắc âm nhạc và tầm nhìn nghệ thuật của bản thân.

Người hâm mộ phát cuồng vì chất nhạc phá vỡ khuôn mẫu K-pop. Nhắc đến G-Dragon và Taeyang khơi gợi nỗi nhớ về 'GD&TOP'.

Another Dimension gồm tổng cộng 11 ca khúc, trong đó có hai ca khúc chủ đề DESPERADOStudio54. Album thể hiện một phổ âm nhạc rộng, với nhiều thể loại và thông điệp đa dạng.

Không chỉ đơn thuần là sự trở lại, dự án này được xem là một tác phẩm mang tính cá nhân sâu sắc, phản ánh những cảm xúc mà T.O.P chưa từng bộc lộ trước đây. Ngay khi album được công bố, những lời khen ngợi dành cho tính nghệ thuật và sự hoàn hảo vô song của sản phẩm âm nhạc mới đã tràn ngập từ người nghe. Các cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội ngập tràn những phản hồi bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thế giới âm nhạc mà T.O.P đã tạo dựng, cho rằng Another Dimension giống như tác phẩm nghệ thuật, một album hip-hop thực sự chứa đựng những câu chuyện mà nghệ sĩ muốn kể, chứ không chỉ là một danh sách phát tập trung vào bài hát chủ đề.

